Disponibilă pe toate cele șapte continente, cafeaua este o băutură foarte consumată. Peste 2,25 de miliarde de căni de cafea sunt consumate în fiecare zi în întreaga lume. Cafeaua este asimilată, în general, cu beneficii pozitive aduse sănătății datorită compușilor săi bioactivi.

Cu toate acestea, o nouă cercetare condusă de Universitatea Uppsala din Suedia a investigat modul în care metoda de preparare a cafelei poate afecta nivelurile de compuși naturali, numiți diterpene, care pot crește nivelul de lipoproteine ​​cu densitate scăzută, cunoscută și sub numele de LDL sau colesterolul „rău”, care, la rândul său, poate afecta sănătatea cardiovasculară, potrivit NewAtlas.

„Având în vedere cât de multă cafea se consumă la locurile de muncă din Suedia, am vrut să obținem o imagine a conținutului de substanțe care cresc colesterolul de la aceste tipuri de aparate”, a declarat David Iggman, cercetător la Unitatea de Nutriție și Metabolism a Universității și autorul studiului. „Am studiat paisprezece aparate de cafea și am observat că nivelurile acestor substanțe sunt mult mai ridicate în cafeaua de la aceste aparate decât de la aparatele obișnuite cu filtru de picurare”, a precizat el.

Cercetările anterioare au demonstrat deja că, în general, cafeaua fiartă – cafeaua turcească, de exemplu – conținea niveluri ridicate ale celor mai proaste dintre aceste diterpene, cafestol și kahweol, ale căror proprietăți de creștere a colesterolului LDL sunt cunoscute încă din anii 1990. Și se știa că hârtia de filtru îndepărtează aceste diterpene din cafeaua fiartă.

În 2020, un studiu norvegian a constatat că și consumul de cafea nefiltrată a fost asociat cu un risc mai mare de mortalitate din cauze cardiovasculare decât consumul de cafea filtrată. Acest lucru a dus, în 2023, la implementarea Recomandărilor Nordic Nutrition, care recomandă cafeaua filtrată drept alegere mai sigură.

Pentru studiul de față, cercetătorii, conștienți de faptul că la locul de muncă sunt consumate cantități mari de cafea preparată la mașină, și-au propus să stabilească concentrațiile de diterpene din probele de la cafea din spațiile publice suedeze.

Ei au prelevat mostre de la 14 aparate din patru unități de asistență medicală, selectând setarea și dimensiunea standard pentru o ceașcă de cafea preparată. Au fost prelevate două probe de la fiecare mașină, la distanță de două până la trei săptămâni. Dintre cele 14 aparate, 11 erau aparate de preparare a cafelei, iar trei erau aparate de tip lichid. Un aparat de preparare face cafea prin trecerea apei fierbinți prin cafea măcinată, în timp ce o mașină cu model lichid amestecă concentratul de cafea lichidă prefabricat cu apă fierbinte pentru a face instantaneu o ceașcă de cafea.

Echipa a descoperit că metodele manuale de preparare a cafelei au dus, în general, la niveluri mai scăzute de diterpene decât la cafeaua preparată la aparat, fie că este vorba despre un aparat cu model lichid sau un espressor tradițional.

Espresso părea a fi cel mai prost mod de a face cafea, cu un nivel mediu de cafestol de aproximativ 1.060 mg/L. Dar au fost analizate doar patru probe, iar nivelurile lor au variat extrem de mult, de la 35,6 la 2446,7 mg/L.

Cafeaua de la mașini de preparare a avut o concentrație medie de cafestol de 174 miligrame pe litru și 135 mg/L de kahweol. Presele franceze au produs cafele cu niveluri moderate de diterpene, ajungând sub 90 mg/L pentru cafestol și sub 70 mg/L pentru kahweol, în timp ce percolatoarele au avut valori similare.

Cea mai bună opțiune a fost prepararea prin picurare cu filtre de hârtie, cu o valoare medie de doar 11,5 mg/L de cafestol și 8,2 mg/L pentru kahweol. Din fericire, este ușor să reduceți aceste niveluri. Când cercetătorii și-au filtrat cafeaua fiartă prin țesătură, concentrațiile au scăzut la doar 28 mg/L pentru cafestol și 21 mg/L pentru kahweol. Au folosit o șosetă, dar orice filtru de pânză sau hârtie ar trebui să facă asta.