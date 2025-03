Există tot mai multe dovezi care sugerează că ar trebui să ne gândim de două ori înainte de mânca o felie de pâine prăjită care s-a făcut scrum.

Expunerea la acrilamidă a fost legată de cancer

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite afirmă că, în studiile de laborator pe animale, expunerea la acrilamidă a fost legată de cancer.

Conform rezultatelor testelor publicate în Mutation Research, șobolanii și șoarecii cărora li s-au administrat doze mari de acrilamidă pe perioade lungi au dezvoltat tumori. Acest lucru a stârnit îngrijorări cu privire la efectele consumului asupra oamenilor. Cu toate acestea, nu există dovezi solide că nivelurile de acrilamidă găsite în alimente cresc riscul de cancer la oameni, potrivit Thetakeout.

Organizația pentru Alimentație și Agricultură și Organizația Mondială a Sănătății recunosc îngrijorările, dar nu o numesc o amenințare majoră pentru sănătate. Cel puțin, nu la nivelul în care-l consumă majoritatea oamenilor.

Cum ajunge acrilamida în alimentele noastre

Acrilamida nu este adăugată de producătorii de alimente; Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară afirmă că este o substanță chimică și care se formează în mod natural atunci când anumite alimente sunt gătite la temperaturi ridicate. Se găsește cel mai frecvent în alimente bogate în amidon, cum ar fi cartofi și pâine, dar se găsește și în alte produse, inclusiv cafea. Din păcate, și cafeaua instant prezintă unele riscuri pentru sănătate. Faptul că acrilamida apare în mod natural face ca evitarea ei să fie aproape imposibilă.

Cu siguranță, o felie de pâine prăjită arsă nu este ceva la fel de riscant ca unele alimente care pot fi toxice, dacă sunt gătite incorect. Dacă mănânci pâine prăjită arsă, cartofi prăjiți sau carne făcută scrum în fiecare zi, s-ar putea să te expui la mai multă acrilamidă decât este necesar.

Asocierea dintre aportul de acrilamidă și depresie

Un nou studiu indică faptul că persoanele care consumă frecvent alimente prăjite au un risc crescut de anxietate cu 12% și un risc crescut de depresie cu 7%, în comparație cu persoanele care nu consumă alimente prăjite. Această asociere s-a constatat mai ales în cazul consumului de cartofi prăjiți. Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Studiul a dorit să examineze asocierea dintre aportul de acrilamidă și depresie și anxietate pe un eșantion mare de populație. Având în vedere că acrilamida este prezentă în alimentele prăjite, autorii studiului au decis să examineze legăturile dintre consumul de alimente prăjite, depresie și anxietate. Ei au emis ipoteza conform căreia consumul ridicat de alimente prăjite și, în consecință, expunerea mare la acrilamidă, pot crește simptomele de depresie și anxietate prin provocarea dislipidemiei – niveluri anormale de lipide (cum ar fi colesterolul și trigliceridele) în sânge și inflamația.

După ce a luat în considerare vârsta și sexul participanților, analiza a demonstrat că persoanele care consumau alimente prăjite erau mai predispuse la simptome de anxietate și depresie. De asemenea, aveau o probabilitate cu 12% mai mare de a experimenta anxietate și o șansă crescută de depresie cu 7%. Mai exact, consumul de cartofi prăjiți a fost legat de un risc cu 4% mai mare de simptome de anxietate și un risc crescut de depresie cu 2%.