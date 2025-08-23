Adevărul despre cafea. . Deși cafeaua are multe beneficii dovedite pentru sănătate, anumite greșeli frecvente legate de consumul de cafea pot afecta nivelul de energie, somnul, hidratarea și sănătatea generală.

Pentru a vă asigura că beneficiați la maximum de beneficiile cafelei, experții explică modurile în care ați putea bea greșit cafeaua, scrie Health.

Consumul de cafea prea târziu în timpul zilei poate afecta somnul prin perturbarea capacității organismului de a adormi sau de a rămâne adormit. Acest lucru se datorează faptului că efectele cofeinei, un stimulent natural din cafea care afectează sistemul nervos central, pot dura câteva ore.

Cercetările au descoperit că obiceiul de a bea cafea cu până la șase ore înainte de culcare poate perturba calitatea somnului. Somnul este important pentru prevenirea bolilor, starea de spirit, concentrarea și funcția imunitară, așa că se recomandă să încetați să consumați cafea cu cel puțin șase ore înainte de culcare.

Consumul regulat de cafea nefiltrată, cum ar fi la presa franceză, cafea turcească sau espresso, poate crește nivelul de colesterol LDL „rău”.

Comparativ cu cafeaua filtrată, cafeaua nefiltrată conține niveluri mai ridicate de diterpene, în special kahweol și cafestol, care sunt legate de creșterea nivelului de colesterol LDL din sânge. S-a demonstrat că nivelurile ridicate de colesterol LDL cresc riscul de accident vascular cerebral și infarct miocardic.

„Ori de câte ori este posibil, optați pentru cafea picurată făcută cu un filtru de hârtie. Păstrați cafeaua nefiltrată pentru weekenduri sau ocazii speciale dacă vă gestionați colesterolul”, spune medicul Samantha Prest.

Supraîncărcarea ceștii de cafea cu zahăr sau îndulcitori poate crește conținutul total de zahăr, ceea ce crește riscul de hipertensiune arterială și boli cronice, cum ar fi bolile de inimă, cancerul și diabetul.

Excesul de zahăr perturbă echilibrul microbiomului intestinal și poate agrava simptomele afecțiunilor mintale.7 În plus, studiile arată că și consumul unor cantități excesive de zaharuri adăugate contribuie la creșterea în greutate și crește riscul de obezitate.

În schimb, savurați cafeaua neagră sau îndulciți-o cu o cantitate mică de îndulcitor natural, cum ar fi miere crudă, sirop de curmale, stevia sau sirop de arțar pur.

Pentru a optimiza nivelul zilnic de energie, evitați să consumați cafea dimineața. Consumul de cafea imediat după trezire poate interfera cu adenozina, un neurotransmițător care influențează ritmul circadian al organismului (ceasul intern de 24 de ore al corpului) și ciclul somn-veghe.

Pentru a combate acest efect, Debbie Petitpain, purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică, recomandă să consumi prima ceașcă de cafea la 60 până la 90 de minute după trezire.

Unii oameni beau cafea în loc să mănânce ceva, fie pentru pierderea în greutate, fie ca o preferință personală. Cafeaua poate fi asociată cu pierderea în greutate și cu o reducere totală a grăsimii corporale, dar nu conține suficienți nutrienți pentru a fi consumată ca înlocuitor al unei mese.

Pentru a profita de beneficiile cafelei, savurați-o după o masă, cum ar fi micul dejun, pentru beneficii metabolice și un control mai bun al glicemiei.Pentru majoritatea oamenilor, consumul a până la 400 de miligrame (1-4 căni pe zi) de cafeină este sigur.