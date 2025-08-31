Oamenii de știință susțin că au descoperit o tehnică care poate produce ceașca perfectă de cafea cu până la 10% mai puține boabe.

Pe măsură ce schimbările climatice fac din producția de cafea o problemă din ce în ce mai dificilă, este foarte important să preparăm cafeaua în cel mai eficient mod posibil, spune Arnold Mathijssen de la Universitatea din Pennsylvania, potrivit New Scientist.

„Cafeaua devine din ce în ce mai greu de cultivat și, din această cauză, prețurile la cafea vor crește, probabil, în următorii ani”, spune el. „Ideea acestei cercetări a fost să vedem dacă am putea ajuta cumva prin reducerea cantității de boabe de cafea necesare, păstrând în același timp aceeași cantitate de extracție, astfel încât să avem aceeași putere a cafelei”, subliniază expertul.

Mathijssen și colegii săi s-au concentrat pe modul în care se toarnă cafeaua: apa fierbinte este adăugată încet în zaț, într-un filtru de hârtie în formă de con. Sfaturile lor se pot rezuma la câteva sfaturi foarte simple. În primul rând, turnați încet apa din ibric; cu cât boabele sunt scufundate în apă mai mult în interiorul conului, cu atât se extrage mai multă aromă.

Dar acest lucru funcționează doar până la un punct. Turnând prea încet, zațul nu va fi suficient amestecat, se va depune pe fundul vasului și va reduce cantitatea de extracție. De aceea, ei spun că trebuie să să turnați de la înălțime.

„Dacă ridicați ibricul puțin mai sus, puteți obține mai multă energie din gravitație”, spune Mathijssen. „Atunci toate particulele vor intra în acest tip de circulație globală pe care nu l-ați obține în mod normal dacă ar fi să turnați apa de la o înălțime mai mică”, explică el.

Experimentele echipei au arătat că puterea cafelei a crescut atunci când se ridică ibricul cu până la 50 de centimetri deasupra conului. Mathijssen avertizează că, dacă turnați prea de sus, fluxul de apă începe să se rupă, formând ceva lipicios, care poate perturba circulația în cornetul de cafea. În plus, turnarea apei clocotite de la o înălțime prea mare ne poate opări.

„În primul rând, încercați să faceți asta încet. Apoi ridicați ibricul și mergeți cât de încet puteți, dar nu lăsați fluxul de apă să se întrerupă”, spune el. ”Aceasta este strategia pe care aș urma-o”, adaugă acesta.

Procesul depinde foarte mult de tipul de cafea, de mărimea zațului, de tipul de ibric folosit și de mulți alți factori, dar cercetătorii au descoperit că tehnica lor poate duce la economisirea a intre 5% și 10% din cantitatea de cafea necesară.

Conform studiilor, cafeaua fierbinte are concentrații mai mari de antioxidanți decât cafeaua preparată la rece. Deoarece antioxidanții sunt responsabili pentru beneficiile aduse sănătății, cafeaua fierbinte poate fi mai bună pentru sănătatea generală.

Cafeaua rece poate fi și mai puțin acidă decât cafeaua fierbinte. Acest lucru poate explica de ce cafeaua preparată la rece tinde să provoace simptome digestive mai puțin neplăcute decât cea fierbinte.