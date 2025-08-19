Prețurile la produsele agricole sunt tot mai influențate de evenimente neașteptate și de probleme de transport sau de factori globali complicați.

Cafeaua are variații mari de preț din cauza taxelor impuse de SUA și a diferențelor de producție. Cacaoa rămâne scumpă din cauza crizei din Africa de Vest. Zahărul e mai stabil, dar poate fi afectat ușor de schimbările dintre cerere și ofertă. La soia, totul depinde de deciziile Chinei de a cumpăra sau nu, lucru care poate schimba rapid prețurile.

Prețul boabelor de cacao a crescut cu 5,7% într-o zi și 8,7% într-o lună, ajungând la 9.010 dolari pe tonă. Creșterea vine din lipsa ofertei, cauzată de scăderea producției în Coasta de Fildeș și Ghana, boli și vreme extremă.

Pe piața futures, prețurile au crescut peste 7% din cauza condițiilor meteo și a temerilor privind aprovizionarea, forțând investitorii care mizaseră pe scădere să-și închidă pozițiile. Companii mari precum Lindt și Barry Callebaut și-au redus așteptările de vânzări din cauza prețurilor mari și a cererii mai mici.

Producătorii își vând stocurile ca să se protejeze, iar speculatorii cumpără sperând la creștere. Această luptă dintre vânzători și cumpărători menține prețurile ridicate.

În Brazilia, 90% din recolta de cafea este deja culeasă, mai mult decât media de 84%. Pentru sezonul 2025/26, se estimează o producție de 63,9 milioane de saci, cu 2,1% mai puțin decât anul trecut. La nivel mondial, USDA crede că producția va crește, datorită redresării în Asia și Africa.

Politic, Trump amenință cu tarife de 50% la cafeaua braziliană din cauza unor investigații legate de Bolsonaro. Aceste tensiuni și prognozele recoltelor pun presiune pe prețurile globale. Investitorii sunt nehotărâți, iar prețurile sunt influențate mai mult de problemele de aprovizionare și politica comercială decât de sezonalitatea recoltelor.

China nu a cumpărat încă soia din noua recoltă a SUA pentru sezonul 2025/26, cel mai lent început în ultimii 20 de ani. De obicei se fac cumpărături chiar și în această perioadă, dar de data asta nu au fost comenzi din cauza tarifelor ridicate și a opțiunilor alternative din Brazilia.

Prețurile au urcat temporar după comentariile lui Donald Trump despre posibile creșteri ale cumpărărilor Chinei, dar au scăzut a doua zi. Raportul WASDE a arătat însă stocuri și producție mai mici în SUA, ceea ce a compensat scăderea.

Pe termen scurt, prețurile pot fluctua, dar un surplus global ar putea duce la scăderea lor până la 8,50 USD pe bushel. Înainte de asta, prețul trebuie să țină de suportul important de 9,50 USD, care protejează piața de scăderi mari.

Prețul zahărului a crescut ușor, ajungând la 16,35 USD, cu mișcări zilnice și lunare sub 1% și cu o scădere anuală de peste 10%. Chiar dacă se tranzacționează multe contracte, producția mare din Brazilia și India ține prețurile jos.

Din punct de vedere tehnic, prețurile sunt sub media obișnuită, ceea ce ar putea duce la o scădere spre 16 USD. În prezent, evoluția zahărului depinde mai mult de factorii globali și de starea pieței decât de sezonul recoltelor din Brazilia, conform celor de la XTB România.