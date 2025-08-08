În luna iulie 2025, indicele FAO privind prețurile alimentelor a atins o medie de 130,1 puncte. Această valoare reprezintă o creștere de 1,6% față de luna precedentă și este cel mai mare nivel înregistrat din februarie 2023 încoace. Deși rămâne cu 18,8% sub recordul absolut din martie 2022, evoluția arată o revenire treptată a inflației alimentare globale.

Indicele FAO măsoară modificările lunare de preț la cinci grupe principale de alimente: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr. În iulie, două dintre aceste categorii au înregistrat scumpiri semnificative, în timp ce celelalte au continuat trendul descendent.

Prețul cărnii a atins un nou nivel record în iulie, cu o medie de 127,3 puncte. Aceasta reprezintă o creștere de 1,2% față de recordul precedent stabilit în iunie. FAO a explicat că majorarea cererii din China și Statele Unite a dus la scumpiri notabile pentru carnea de vită și de oaie.

În SUA, seceta a redus producția internă, determinând o creștere a importurilor. În același timp, China a continuat să importe masiv carne de vită, acest tip de carne fiind tot mai popular pe piața chineză.

În schimb, prețul cărnii de porc a scăzut, pe fondul unui echilibru între cerere și ofertă. FAO a precizat că în Uniunea Europeană, în special, cererea a fost mai slabă, în timp ce aprovizionarea a rămas constantă.

O altă categorie de produse care a influențat creșterea generală a indicelui este cea a uleiurilor vegetale. Cotațiile au ajuns la 166,8 puncte, în creștere cu 7,1% față de luna iunie, marcând cel mai înalt nivel din ultimii trei ani.

Creșterea a fost determinată de scumpirile la uleiul de palmier și uleiul de floarea-soarelui. Cererea globală robustă, însoțită de probleme de aprovizionare în unele regiuni, a pus presiune pe prețuri. Totuși, uleiul de rapiță s-a ieftinit, după ce Europa a primit noi livrări consistente.

Pe de altă parte, cerealele au cunoscut o ieftinire, atingând cel mai mic nivel din ultimii aproape cinci ani. Scăderea reflectă în principal presiunile sezoniere determinate de recoltarea grâului în emisfera nordică. FAO nu a actualizat estimările privind producția mondială de cereale în această lună.

Și zahărul s-a ieftinit pentru a cincea lună consecutiv. Motivul principal este așteptarea unor recolte bune în Brazilia și India, doi dintre cei mai mari producători mondiali. Această evoluție reduce temerile legate de eventuale lipsuri pe piața globală.

Lactatele au înregistrat prima scădere de preț din ultimele trei luni. Potrivit FAO, cotațiile au coborât în special la produse precum untul și laptele praf. Această tendință reflectă o cerere mai moderată și o aprovizionare stabilă pe piețele internaționale.