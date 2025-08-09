Mașinile hibrid plug-in din Marea Britanie vor evita creșterile de taxe din UE

Mașinile hibrid plug-in din Regatul Unit ar putea scăpa de creșterile mari de taxe care vor apărea pentru modele similare în Europa, datorită unui nou plan guvernamental conceput pentru a le menține atractive pentru flote și șoferii de mașini de serviciu.

În întreaga UE, intră în vigoare noi reguli care schimbă modul în care mașinile plug-in (PHEV) sunt testate pentru emisiile de CO2. Acest standard actualizat, numit Euro 6e-bis, presupune că aceste mașini sunt conduse mai puțin cu energie electrică decât se credea anterior. Înseamnă că emisiile lor de CO2 – și taxele aferente – vor crește, scrie carwow.co.uk.

De exemplu, un PHEV care emite în prezent 45g/km de CO2 ar putea fi evaluat oficial până la 122g/km până în 2027, chiar și fără nicio modificare fizică a mașinii. Asta ar putea însemna pierderea avantajelor fiscale reduse care au făcut din PHEV-uri o alegere preferată pentru utilizatorii de afaceri.

S-ar putea ca britanciii să fie scutiți de aceste noi reguli, deoarece secretarul Trezoreriei, James Murray, a anunțat o perioadă de grație de doi ani, care începe în aprilie 2026. În acest timp, producătorii de automobile vor putea continua să utilizeze cifrele de CO2 mai vechi (și mai generoase) conform standardului anterior Euro 6d.

Standardul de emisii Euro 6e-bis al Comisiei Europene a debutat în ianuarie 2025 pentru mașinile noi și este introdus treptat, pentru toate modelele, până la sfârșitul anului.

Mai multe studii au arătat că emisiile de CO2 din lumea reală provenite de la vehiculele hibride reîncărcabile (PHEV) sunt de până la trei ori și jumătate mai mari decât în testele de laborator. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că mulți șoferi nu le conectează la priză și se bazează pe motorul pe benzină.

Cu această perioadă de grație, vehiculele hibrid vândute în Marea Britanie pot continua să se califice pentru cote de impozitare mai mici pentru mașinile de serviciu. De asemenea, mașinile care emit mai puțin de 50g/km de CO2 beneficiază de reduceri semnificative, inclusiv deduceri mari din profiturile companiei. Dacă se depășește acest prag, scutirea de taxe scade brusc.

Dar, chiar și cu aceste reguli relaxate, este posibil ca britanicii să se confrunte în continuare cu facturi mai mari pentru taxa de drum în primul an și cu alte modificări fiscale în viitor. Thomas McLennan, de la Asociația Britanică de Închiriere și Leasing de Vehicule, a salutat măsura, dar a avertizat că există un grad de incertitudine.