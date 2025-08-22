Cetățenii Uniunii Europene pot acum să cumpere online mașini direct din China, cu livrare la ușa lor. Prețurile sunt foarte mici: o mașină nouă, cu transportul și taxele incluse, poate costa numai 20.000 de dolari.

Până acum, dacă voiai să cumperi o mașină de pe site-uri chinezești, cum e AliExpress, trebuia să te ocupi singur de vamă și să ridici mașina din port. Cu noul serviciu, China EV Marketplace se ocupă de toate aceste formalități.

Din cauza taxelor mari, compania a renunțat la livrările în SUA și se concentrează pe clienții din Europa. Site-ul companiei vinde mii de mașini anual, dar până acum acestea ajungeau doar în port, unde cumpărătorul trebuia să facă toate formalitățile de vamă și omologare.

„Pentru prima dată, pasionații de vehicule electrice din Europa pot comanda un vehicul electric chinezesc, BEV sau PHEV, direct din China și îl putem livra direct la ușa lor. Noul nostru serviciu elimină complexitățile și dificultățile cunoscute asociate cu importurile internaționale de mașini”, spune Jakub Gersl, directorul operațional al China EV Marketplace.

Acum, mașinile comandate ajung direct la client și pot fi înmatriculate. Prețurile sunt foarte mici pentru Europa:

Modele mici, cum sunt BYD Seagull, Geely Ceome, Wuling Bingo sau Neta Aya, costă între 9.000 și 10.000 de dolari.

Modele mai mari: Baojun Yep (SUV asemănător cu Suzuki Ignis) – 11.200 dolari BYD Seal 06 – 15.300 dolari Leapmotor C10 – 17.030 dolari



La aceste sume se adaugă transportul și taxele vamale. Compania spune că poate livra mașinile în orice țară din Europa și poate ajuta la plata taxelor și la omologarea EU, contra 2.500 dolari pentru fiecare mașină. Transportul unei mașini cu firma de transport a vânzătorului costă:

2.870 dolari dacă livrarea se face în port;

4.170 dolari dacă ridici mașina din centrul din Praga;

5.470 dolari pentru livrare direct la ușa ta.

Pe lângă transport, clientul trebuie să plătească taxe vamale. Pentru o mașină de 10.000 dolari, acestea încep de la aproximativ 8.000 dolari. Pentru unele mărci cu taxe mai mari, costul poate crește cu 1.800 dolari. În total, costul final poate depăși 10.000 dolari pentru taxe de 27% și chiar 12.000 dolari pentru taxe de 45%.

Omagolarea durează 2-3 săptămâni și include certificatul E8*X și numerele de înmatriculare. Pentru mașinile PHEV, se adaugă 400 dolari pentru testele de emisii.

EV Marketplace este o platformă globală de vânzări online, administrată de Anex Trade Limited din Hong Kong, care se ocupă cu exportul de mașini electrice chinezești (EV), inclusiv mașini de pasageri, autobuze, vehicule comerciale, micro-mașini și piese de schimb.

Platforma colaborează cu mai mulți producători chinezi, printre care SAIC, FAW, SGMW, Changan, BYD, Dongfeng, Geely, Chery și JAC, precum și cu peste 70 de dealeri din China. Datorită acestor parteneriate, oferă cea mai mare selecție de EV-uri chinezești pentru export, inclusiv mărci precum Tesla, Nio, Xpeng, VW ID. (SAIC și FAW), Buick, Bestune și Hongqi.

Toate mașinile sunt noi, deoarece afacerea cu mașini second-hand a fost întreruptă din cauza problemelor de calitate.

După 12 ani în comerțul și exportul de mașini chinezești, în 2022 platforma a decis să se concentreze exclusiv pe mașini electrice. Motivele sunt două: EV-urile chinezești concurează foarte bine cu cele din străinătate în privința calității și software-ului, unele fiind chiar superioare, și afacerile se desfășoară astfel încât să fie prietenoase cu mediul.