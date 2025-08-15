Scutirea fiscală pentru coletele de sub 150 de euro le-a permis acestor giganți să vândă la prețuri imposibil de egalat, lăsând retailerii români să concureze dezavantajați și să piardă cotă de piață și venituri într-un ritm alarmant.

În timp ce companiile românești respectă standardele europene, plătesc TVA, taxe vamale și contribuții, platformele extracomunitare livrează zilnic sute de mii de colete mici, profitând de portițe legale.

Taxa de 25 de lei pe colet, anunțată de Guvern, reprezintă o reacție necesară pentru corectarea distorsiunii concurențiale create de regimul de scutire, potrivit avocaților Buju Stanciu & Asociații. Comerțul online autohton a pierdut ani întregi de competiție loială, mii de clienți și milioane de euro în venituri. Fără controale reale și aplicarea uniformă a regulilor la frontieră, piața românească riscă să rămână un teren de joacă pentru importurile low-cost, în detrimentul retailerilor locali.

„Taxa este un instrument de reechilibrare a pieței. Ea urmărește corectarea unei distorsiuni concurențiale create de regimul de scutire pentru coletele sub 150 de euro, care permitea platformelor extracomunitare să evite plata taxelor și respectarea standardelor aplicabile comercianților locali. În lipsa acestei intervenții, retailerii din România pierdeau cotă de piață și venituri într-un ritm alarmant”, spune avocatul Marius Stanciu, specializat în Drept comercial și partener fondator Buju Stanciu & Asociații.

Platformele non-UE precum Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol au redus agresiv prețurile și au profitat de evitarea unor costuri precum taxele vamale și obligațiile de conformitate. Legislația UE scutește în prezent coletele sub 150 de euro de taxe vamale, conferindu-le un avantaj competitiv major. Produsele, de la haine la electronice mici, ajung la consumatori la prețuri sub nivelul pieței locale, iar costurile de producție reduse și subdeclararea valorii le permit să vândă mai ieftin decât comercianții autohtoni, ceea ce afectează vânzările locale.

„Era o concurență inegală, care a erodat cota de piață și veniturile afacerilor românești într-un ritm alarmant. În timp ce antreprenorii din România respectă standardele UE, plătesc TVA, taxe vamale și contribuții, platformele extracomunitare au livrat zilnic sute de mii de colete de mică valoare, profitând de portițele legale”, mai spune avocatul Marius Stanciu.

Industria de e-commerce solicită măsuri urgente pentru restabilirea echității. Printre soluțiile propuse se numără: introducerea unei taxe administrativ-procentuale pentru fiecare colet extracomunitar; eliminarea accelerată a scutirii de taxe vamale pentru coletele cu valoare mică; impozitarea corectă a veniturilor generate de platformele internaționale; și aplicarea unei taxe fixe pe colet, care să echilibreze competitivitatea și să finanțeze controlul vamal.

Retailerii români pot acționa proactiv prin valorificarea avantajelor locale precum livrarea rapidă și servicii post-vânzare calitative, comunicarea clară a conformității produselor cu standardele europene, prezența pe marketplace-urile românești și colaborarea în cadrul asociațiilor de profil. Monitorizarea practicilor competitorilor externi și adaptarea rapidă la reglementările în schimbare sunt, de asemenea, esențiale pentru protejarea afacerilor locale.

La nivel european, problema coletelelor ieftine din Asia este recunoscută și autoritățile intensifică controlul și taxarea acestor importuri. Numărul coletelor de mică valoare intrate în UE a crescut exploziv, aproximativ 4,6 miliarde în 2024, majoritatea provenind din China. Această avalanșă reprezintă și un risc pentru siguranța consumatorilor, deoarece multe produse pot fi periculoase sau neconforme cu standardele UE.

Uniunea Europeană a planificat eliminarea pragului de 150 euro pentru taxe vamale și crearea unei autorități vamale unice, iar unele state, precum Franța și Olanda, au luat măsuri tranzitorii, inclusiv aplicarea de taxe pe coletele de mică valoare. În SUA, regula de minimis a fost eliminată pentru produsele chinezești, pentru a proteja comerțul intern.