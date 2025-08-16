Retailerul de modă rapidă Shein a raportat pentru 2024 vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie, marcând o creştere anuală de 32,3%, conform unui raport financiar publicat vineri şi citat de jurnaliștii agenției Reuters.

Regatul Unit a devenit a treia cea mai importantă piaţă pentru companie, după SUA şi Germania, consolidându-şi rolul în strategia globală a Shein, aflată în pregătiri pentru listarea la bursă în Hong Kong.

Filiala locală, Shein Distribution UK Ltd, a consemnat un profit înainte de taxe de 38,25 milioane lire sterline, în creştere cu 56,6% faţă de 2023.

Printre realizările companiei s-au numărat deschiderea a două birouri noi la Londra şi Manchester, lansarea unui magazin pop-up la Liverpool şi un tur de Crăciun cu autobuzul în 12 oraşe britanice.

Shein a reuşit să atragă clienţi în Marea Britanie prin preţuri accesibile şi promoţii constante, câştigând teren în faţa unor retaileri consacraţi precum ASOS şi H&M, într-un context economic marcat de inflaţie. Oferta sa a depăşit segmentul de modă, incluzând produse pentru casă, jucării şi articole de hobby.

Totuşi, avantajul competitiv bazat pe livrări directe din China, scutite de taxe vamale pentru colete de valoare redusă, se diminuează. După ce administraţia Trump a eliminat scutirea „de minimis” pentru pachetele sub 800 de dolari, Uniunea Europeană pregăteşte măsuri similare pentru expedierile sub 150 de euro.

Marea Britanie ia, de asemenea, în calcul modificarea reglementărilor, pe fondul acuzaţiilor venite din partea retailerilor locali privind concurenţa neloială exercitată de platforme precum Shein şi Temu.

Reamintim că și România are de gând să ia măsuri împotriva retailerilor chinezi. Toate coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, care vin din țări extracomunitare, cum este de exemplu China, vor fi taxate cu 25 de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că fluxurile extracomunitare de colete cu o valoare mai mică de 150 de euro au crescut de la un miliard la 4 miliarde de lei în ultimii ani.