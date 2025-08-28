Polonia cere UE să acționeze împotriva dumping-ului chinezesc. UE trebuie să impună reguli mai stricte platformelor chineze de comerț electronic pentru a împiedica companiile europene să fie copleșite de concurenți precum Temu, a declarat șeful celei mai mari piețe online din Polonia.

Kuśmierz a declarat că retailerii chinezi „măresc cheltuielile de marketing în Polonia și în Europa” ca răspuns la un mediu comercial mai dur în SUA, iar această schimbare ar putea fi „doar preludiul” a ceea ce ar putea înfrunta UE dacă SUA își intensifică campania tarifară.

„Europa trebuie să conștientizeze amenințarea care stă la baza unui posibil război tarifar între SUA și China, și anume că retailerii chinezi ar putea reloca resursele aici, inundând Europa cu mărfuri”, a declarat Kuśmierz într-un interviu acordat Financial Times. „În situația actuală, companiile europene mai mici vor avea de suferit, iar multe dintre ele s-ar putea să nu supraviețuiască concurenței chineze.”

Retailerii online chinezi și-au redus recent investițiile în SUA după ce președintele american Donald Trump a impus noi tarife și a eliminat o lacună fiscală care le permitea să-și submineze concurenții. Deși Trump vizează China, modificarea fiscală introdusă de acesta a determinat serviciile poștale din peste o duzină de alte țări să suspende livrările de colete la prețuri reduse către SUA.

Numărul utilizatorilor activi lunari (MAU) ai Temu în SUA a scăzut cu o medie de 35% în cele patru luni până în august, potrivit grupului de informații de piață Sensor Tower. În aceeași perioadă, numărul MAU pe cele mai mari piețe europene a crescut, inclusiv cu până la 70% în Franța și 50% în Germania.

Retailerul de îmbrăcăminte Shein nu a redus publicitatea în SUA în aceeași măsură, iar numărul utilizatorilor activi lunari din SUA a crescut cu 2% în ultimele patru luni. Dar s-a extins și în Europa, cu o creștere de 15% în Germania și de 10% în Franța, arată datele Sensor Tower.

Temu a refuzat să comenteze. Shein a calificat afirmațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de reguli de concurență neloială drept „acuzații nefondate, făcute în mod evident cu rea-credință”. Compania a declarat că va continua să investească în Polonia și să respecte toate reglementările fiscale și de altă natură ale UE.

Luna trecută, Comisia Europeană a declarat că o anchetă preliminară a constatat că Temu vindea unele produse ilegale.

Comisia a insistat asupra adoptării unui pachet de reforme pentru a combate valul de importuri din comerțul electronic. Acesta include eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, dar această propunere nu a fost încă aprobată de statele membre ale UE.

„Volumul mare al importurilor din comerțul electronic exercită o presiune tot mai mare asupra autorităților vamale, mărfurile cumpărate online reprezentând deja peste 97 % din totalul declarațiilor vamale”, a declarat Comisia.

În Polonia, Temu a depășit Allegro la începutul acestui an ca cea mai vizitată platformă online, potrivit companiei poloneze de cercetare Gemius. Kuśmierz a remarcat însă că vizitele nu s-au tradus neapărat în achiziții și a afirmat că Allegro continuă să înregistreze o creștere puternică a veniturilor. Când compania va raporta rezultatele financiare pentru al doilea trimestru luna viitoare, „investitorii nu vor fi dezamăgiți”, a spus el.

Prețul acțiunilor Allegro a crescut cu aproximativ 40% în acest an, ajungând la 37 de zloți, dar rămâne sub prețul de listare de 43 de zloți din 2020, când creșterea bruscă a cumpărăturilor online provocată de pandemie a făcut ca aceasta să fie cea mai mare ofertă publică inițială din Polonia.

Compania a fost fondată acum 25 de ani și are peste 20 de milioane de utilizatori activi în Polonia, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria.

Kuśmierz, care a devenit CEO al Allegro în luna mai, intenționează să viziteze Bruxelles pentru discuții cu oficialii UE din domeniul tehnologiei, comerțului și concurenței. Compania militează pentru standarde de siguranță mai stricte pentru articole precum jucăriile importate din China, precum și pentru eliminarea scutirii vamale pentru transporturile de valoare redusă.

Politica tarifară a lui Trump ar putea „desigur stimula creșterea întregii industrii”, a remarcat Kuśmierz. Deși a afirmat că nu susține tarifele din cauza incertitudinii pe care o creează pentru afaceri, tarifele americane ar putea „avea un impact foarte bun asupra veniturilor noastre, deoarece aproape totul va fi pur și simplu mai scump”.