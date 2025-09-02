În timp ce modelul reprezintă o oportunitate de a accesa rapid produse dintr-o gamă imensă, competiția devine tot mai dificilă pentru magazinele locale. Prețurile mult mai scăzute oferite de platformele din China și varietatea impresionantă a produselor i-a determinat pe mulți să renunțe la magazinele locale.

Lansată în 2022 și deținută de PDD Holdings, Temu a revoluționat comerțul online prin conectarea directă a consumatorilor cu producătorii din China. Eliminarea intermediarilor a permis scăderea drastică a costurilor și, implicit, a prețurilor finale. Platforma se prezintă ca un marketplace uriaș, cu aproximativ 100.000 de comercianți, dar spre deosebire de Amazon, unde vânzătorii își stabilesc prețurile, Temu controlează întregul proces: de la politica de preț până la servicii pentru clienți și gestionarea retururilor.

Această abordare a avut un impact major asupra popularității platformei. În 2023, Temu a devenit cea mai descărcată aplicație de e-commerce la nivel mondial, cu aproape 338 de milioane de instalări, depășind Amazon Shopping (188 milioane) și Shopee (160,7 milioane). Factorii principali care explică acest succes sunt prețurile foarte mici, transportul gratuit, politica de retururi simplificată și experiența de cumpărături unică, ce include jocuri și recompense. Totodată, campaniile publicitare agresive au consolidat rapid notorietatea brandului.

Dacă Temu s-a impus prin diversitatea categoriilor de produse, Shein a revoluționat piața fast fashion. Retailerul chinez a construit un model de producție „on demand”, lansând loturi mici de articole vestimentare care sunt produse în volum mare doar dacă se dovedesc populare, conform Branding Records. Această strategie reduce risipa, optimizează costurile și permite companiei să ofere articole la prețuri mult mai mici decât rivalii tradiționali.

„Ascensiunea și creșterea Shein se datorează controlului precis al pieței, care vizează mentalitatea consumatorilor care caută prețuri mici și haine la modă, în special generația Z. Datele Mintel Global Consumer arată că 79% dintre consumatori consideră că prețul este un factor important atunci când fac cumpărături online. Raportul calitate-preț ridicat al Shein este una dintre competențele sale esențiale. Cealaltă ar fi atașamentul său timpuriu și de succes față de rețelele sociale”, a explicat Jocelyn Dong, analist în domeniul modei, Mintel Reports China (Shanghai).

Succesul Shein este strâns legat și de social media. Brandul a devenit lider absolut pe TikTok și a colaborat cu influenceri și celebrități internaționale, de la micro-influenceri care primesc produse gratuite până la vedete internaționale. Strategia de marketing include campanii virale, videoclipuri de tip „unboxing” și coduri de reducere promovate de creatori de conținut, Mulțumită acestor strategii, Shein a ajuns în 2022 la o evaluare de 100 de miliarde de dolari și a generat aproape 40% din vânzările de fast fashion din SUA.

Un alt avantaj competitiv al Shein este capacitatea de a înțelege și anticipa trendurile. Algoritmii companiei analizează constant datele de consum, ceea ce permite lansarea a peste 2.800 de noi articole pe site în fiecare săptămână. Această ofertă aproape nelimitată, combinată cu prețurile extrem de accesibile, a făcut ca Shein să domine piața globală.

Comparativ cu aceste platforme, magazinele locale se confruntă cu multiple dezavantaje. În primul rând, nu pot concura la nivel de preț, deoarece Shein și Temu beneficiază de costuri reduse prin producție directă în China și prin volume foarte mari de vânzări.

În al doilea rând, varietatea produselor este incomparabilă. În timp ce un magazin local are o ofertă limitată, Shein lansează mii de articole săptămânal, iar Temu oferă milioane de produse din categorii variate.

De asemenea, strategiile de marketing digital ale giganților chinezi depășesc cu mult eforturile comercianților locali, potrivit publicației menționate. Campaniile virale și integrarea în rețele sociale precum TikTok sau Instagram le oferă un avantaj semnificativ.