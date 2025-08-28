Într-un magazin fizic, nimeni nu întreabă cât „trafic” ai avut într-o zi. Sigur, ajută să ai vad, să ai o locație în calea multor oameni, dar nu contează câți oameni se uită în vitrină în fiecare zi. Contează câți intră, câți sunt interesați de produse, câți caută sfaturi. Și, în definitiv, contează câți cumpără (rata de conversie), cât cheltuie (valoarea comenzii) și, cel mai important, de câte ori se întorc (recurență).

Timp de peste două decenii, succesul unei afaceri online a fost sinonim cu o singură frază: Fii primul pe Google! Astăzi, această credință se prăbușește. Inteligența Artificială nu mai trimite clienți către site-uri, ci oferă răspunsul direct, ocolind intermediarii.

Ce înseamnă asta pentru retailul românesc? Ce înseamnă pentru businessuri online care abia s-au ridicat în ultimii 5 sau 10 ani? Doina Vîlceanu, director de marketing ContentSpeed și specialistă în e-commerce și marketing online cu peste 20 de ani experiență, a analizat ce înseamnă vizibilitatea online acum, dar și care sunt resursele de care trebuie să țină cont antreprenorii ca să fie pregătiți pentru noua lume.

Acronimul SEO (Search Engine Optimization) reprezintă atât un set de practici prin care să îți valorifici conținutul online, în „ochii” motoarelor de căutare, cât și o industrie imensă. Dispare acum peste noapte? Nu chiar. E augmentat cu principii și practici noi.

Întâi se schimbă scopul: conținutul trebuie să fie „citabil” de AI, nu doar indexat ca să fie afișat userului care folosește un motor de căutare online.

SEO clasic înseamnă: clasare cât mai sus în listă (poziția #1 fiind ținta) / AEO/GEO înseamnă: să fii sursa citată în răspunsul AI;

SEO clasic valorifică: articole lungi, folosirea cuvintelor cheie / AEO/GEO valorifică: răspunsuri concise, FAQ, date structurate;

SEO clasic măsoară: poziție, trafic, click-uri / AEO/GEO măsoară: calitatea lead-urilor, conversii, brand awareness.

O primă certitudine e că AI poate face diferența în:

Căutarea internă mai inteligentă („înțelege” ce caută clientul, chiar dacă nu scrie perfect);

Recomandări personalizate („dacă ți-a plăcut asta, îți sugerăm și…”);

Chatbots care răspund rapid la întrebări simple (stoc, livrare, retur);

Crearea de descrieri de produs adaptate diferitelor tipuri de clienți (tehnic vs. inspirațional).

Chiar și așa, SEO are în continuare sens – dar trebuie adaptat. În peste 20 de ani de ContentSpeed, am văzut toate update-urile majore aduse de Google: Penguin, Panda, Hummingbird. De fiecare dată regulile jocului s-au schimbat. Ce nu s-a schimbat niciodată? Conținutul relevant pentru întrebările reale ale clienților.

În plus, OpenAI a lansat funcția Product Discovery în ChatGPT, care poate recomanda produse relevante direct în răspunsurile către utilizatori. Pentru a apărea acolo, site-ul trebuie să fie accesibil pentru crawler-ul OAI-SearchBot (specificat în robots.txt) și să aibă informații de produs bine structurate (schema.org, preț, stoc, imagini optimizate).

În ceea ce privește scăderea traficului organic, aceasta e reală; mai ales la căutările informaționale, unde AI oferă răspunsul direct în pagină. Pentru un magazin online, impactul nu se măsoară doar în numărul de vizitatori, ci în:

Diferența între traficul pe brand (căutări cu numele businessului) și non-brand;

Rata de conversie (CVR) — câți vizitatori cumpără efectiv;

Valoarea medie a comenzii (AOV) — cât cheltuie un client la o comandă;

Valoarea pe viață a clientului (LTV) – cât aduce un client în total, nu doar la prima comandă;

Recurența — câți clienți cumpără din nou;

Asta în sine e o schimbare majoră de paradigmă: focusul trebuie să se mute de la metrici de vanitate (traficul) la metrici de business. Astfel, în loc să ne uităm doar la „câte vizite avem”, ne uităm la „cât vindem” și „cât valorează un client în timp”.

Contează, totodată, calitatea traficului și relația directă cu clientul. Canalele prioritare:

Comunități proprii (loialitate, grupuri online, cluburi de membri);

E-mail marketing segmentat;

Parteneriate cu influenceri de nișă;

Campanii pe marketplace-uri și rețele sociale cu targetare avansată;

Conținut evergreen (ghiduri, comparații) care continuă să fie relevant în timp.

Trei lucruri care pot fi făcute încă de acum pentru a contracara scăderea traficului organic:

Adaptarea conținutului: Transformă conținutul existent în format ușor de preluat de motoarele AI – întrebări frecvente (FAQ), ghiduri scurte, definiții clare.

Canale proprii: Redu dependența de Google prin newslettere, SMS, aplicații de mobil.

Retenție: Investește în retenție prin programe de loialitate, oferte pentru clienții existenți, comunicare personalizată.

Pe termen lung singurul pariu care dă rezultate e construirea unui brand în jurul încrederii: informații corecte, promisiuni respectate, service rapid. Desigur, completezi cu conținut propriu valoros (ghiduri, studii, tutoriale), apoi colectezi și folosești inteligent datele clienților (cu acordul lor) și investești în experiența post-vânzare, de la retururi facile și suport prietenos până la comunicare constantă.

În următorii ani, provocarea majoră este volatilitatea. Algoritmii motoarelor de căutare și AI se schimbă repede, costurile publicității cresc, iar atenția consumatorului este tot mai fragmentată. Astfel, pregătirea înseamnă diversificarea canalelor de promovare, colectarea și folosirea datelor proprii (first party cookies), și o echipă care înțelege atât partea tehnică, cât și partea de conținut și experiență client.

În tot acest peisaj al transformărilor, directorul de marketing devine un „dirijor – orchestrator”. Nu mai face totul manual, dar trebuie să știe ce să ceară, ce să măsoare și cum să combine tehnologia cu creativitatea. Iar echipa de marketing va lucra tot mai mult cu date, instrumente AI și automatizări. Asta și pentru că AI poate descoperi tipare pe care nu le-ai vedea manual și îți permite să adaptezi ofertele în timp real. Iar când marjele scad, să știi „Ce”, „Cui”, „Când” și „Cu ce preț” să vinzi devine o artă – una care poate fi potențată și automatizată de AI.

Rolul uman al echipei rămâne să înțeleagă clienții, să spună povestea brandului și să creeze experiențe memorabile.