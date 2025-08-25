Începând de miercuri seara, 27 august, începând cu ora 20:00, toate aplicațiile mobile din cadrul SISTEMULUI SUMAL 2.0 vor fi supuse unei actualizări semnificative. Aceasta vizează adaptarea software-ului la noile versiuni de Android (API Level 35) și optimizarea experienței utilizatorilor printr-o serie de îmbunătățiri tehnice și funcționale.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor subliniază că noua versiune aduce creșteri importante de performanță și stabilitate, precum și facilități noi menite să simplifice gestionarea proceselor legate de trasabilitatea lemnului.

Eficiență crescută : consum redus de baterie și conexiuni Bluetooth mai stabile.

Localizare îmbunătățită : precizie mai mare pentru monitorizarea activităților.

Funcționalități noi : modul Autostart Transport pentru Avize și Centru APV în PDF.

Notificări adaptate : compatibile cu cele mai recente versiuni de Android.

Permisiuni revizuite : ajustări pentru o securitate sporită.

Înlocuire pachete vechi : eliminarea componentelor incompatibile sau depășite.

Securitate consolidată: protecție suplimentară împotriva vulnerabilităților.

Ministerul subliniază că această actualizare reprezintă un pas important în digitalizarea și securizarea SUMAL 2.0, sistem vital pentru trasabilitatea lemnului și transparența sectorului forestier românesc.

Utilizatorii sunt încurajați să instaleze cea mai recentă versiune disponibilă pe Google Play și App Store pentru a beneficia de toate funcționalitățile și protecțiile oferite de sistem.

SUMAL 2.0 a devenit funcțional în 2021. Implementarea acestuia avea ca scop tăierile ilegale de lemn. De asemenea, Ministerul Mediului a precizat că SUMAL 2.0 aduce diverse beneficii pentru întregul sector silvic.

Pentru administratorii de păduri, registrele și fișele de marcare manuale sunt eliminate, iar marcările și calculul volumelor se fac electronic direct în teren, cu detectarea automată a eventualelor erori.

Pentru operatorii economici (transportatori și procesatori), toate documentele de transport devin digitale, eliminând hârtia și deplasările la Garda Forestieră, iar registrele de depozit se înlocuiesc cu transferuri automate de date.