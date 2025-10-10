Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu comisarul european Valdis Dombrovskis la reuniunea miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN) de la Luxemburg. Ei au discutat situația bugetului României, măsurile recente de reducere a deficitului și planurile pentru un buget realist pe 2026, care să mențină investițiile asumate de țară.

Nazare a spus că România revine la normalitate în privința prezentării unui buget realist și respectării angajamentelor europene. România are un Plan Fiscal Bugetar pe termen mediu, dar până acum nu a raportat progrese la termen. De data aceasta, România va trimite Comisiei Europene raportul pe 15 octombrie, bazat pe măsurile din pachetele 1 și 2, care stau la baza evaluării Comisiei și ajută la evitarea suspendării fondurilor europene.

„Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist și din cea a respectării obligațiilor pe care le avem, în relație cu angajamentele asumate. România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente și evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene”, a punctat Nazare.

Un alt subiect discutat a fost renegocierea PNRR. Nazare a spus că este optimist că România va obține o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, esențială pentru dezvoltare, iar Comisia Europeană a arătat încredere în direcția țării și în noul guvern. El a subliniat că este nevoie de consecvență și responsabilitate în administrarea resurselor pentru a menține încrederea partenerilor europeni.

„Un alt subiect important pe agenda discuțiilor cu comisarul Dombrovskis de azi a fost renegocierea PNRR, în perspectiva aprobării noului plan în cadrul următoarei reuniuni ECOFIN din luna noiembrie. Sunt încrezător că vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Comisia Europeană, prin vocea comisarului Dombrovskis, a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României și către noul guvern de la București, care a demonstrat seriozitate și echilibru în ultimele luni. Este nevoie însă de consecvență și de responsabilitate în administrarea resurselor, pentru a consolida încrederea partenerilor noștri europeni", a explicat ministrul Finanțelor.

Ministrul a mai transmis că România respectă angajamentele europene și gestionează responsabil bugetul. Noua țintă de deficit este 8,4% din PIB, oferind un spațiu suplimentar de investiții de circa 8 miliarde de lei. România continuă consolidarea fiscală, dar fără a opri creșterea economică, căutând un echilibru între stabilitate bugetară și dezvoltare economică.

Obiectivele României sunt să aibă o creștere sănătoasă, să stimuleze investițiile private și publice, să crească competitivitatea și să folosească integral fondurile europene disponibile.