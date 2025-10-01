Potrivit unui comunicat publicat miercuri, Shein va inaugura în noiembrie primele sale magazine fizice permanente, o premieră mondială pentru brand. Primul va fi deschis în centrul comercial BHV Marais din Paris, urmat de alte cinci locații, „progresiv”, în cadrul Galeries Lafayette din Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges, scriu cei de la 20 minutes.

Shein a ales să colaboreze cu Société des Grands Magasins (SGM), companie imobiliară specializată în administrarea de spații comerciale de prestigiu, care deține și operează BHV Marais și mai multe unități Galeries Lafayette.

Reprezentanții companiei au subliniat că inițiativa nu se rezumă la o simplă extindere, ci are în vedere „revitalizarea centrelor orașelor din Franța, restaurarea marilor magazine și dezvoltarea de oportunități pentru industria locală de confecții”. În același comunicat, Shein a anunțat că parteneriatul va genera „200 de locuri de muncă directe și indirecte în Franța în cadrul SGM”.

Fondată în China în 2012 și stabilită în prezent în Singapore, Shein s-a impus în ultimul deceniu drept unul dintre cei mai mari jucători globali în domeniul modei. Brandul este recunoscut pentru volumele uriașe de produse, prețurile foarte scăzute și o strategie de marketing intensă, axată pe campanii digitale și colaborări cu influenceri.

Intrarea în retailul fizic permanent marchează o schimbare de direcție. Până acum, compania a mizat pe comerțul online și pe evenimente temporare, sub formă de „pop-up stores”, deschise pentru perioade limitate în marile orașe. Noul model testat în Franța va permite brandului să-și consolideze prezența și să atragă clienți prin experiențe directe de cumpărare.

Extinderea Shein pe piața franceză survine într-un context tensionat. Compania este acuzată constant de reprezentanții industriei textile și de organizații europene că practică o concurență neloială.

Criticile vizează în special nerespectarea normelor de mediu, a standardelor sociale și a cerințelor privind siguranța consumatorilor, obligații pe care firmele europene trebuie să le respecte.

La aceste obiecții se adaugă și acuzațiile de poluare, generate de volumele mari de produse distribuite la nivel global, precum și suspiciunile privind condițiile de muncă din fabricile furnizoare, majoritatea localizate în China.

Un alt punct sensibil este avantajul obținut prin scutirea de taxe vamale pentru coletele de mică valoare, măsură europeană de care Shein beneficiază și care reduce costurile de expediere, complicând însă controalele autorităților.

În ciuda criticilor, Shein rămâne un gigant al comerțului global. Compania are aproximativ 16.000 de angajați la nivel mondial și a raportat în 2022 o cifră de afaceri de 23 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 20 de miliarde de euro. Aceste rezultate o plasează printre principalii actori din comerțul electronic, în competiție directă cu platforme precum Temu.

Totuși, dinamica pieței arată că expansiunea nu este lipsită de provocări. În vara acestui an, atât Shein, cât și Temu au înregistrat scăderi semnificative ale cererii pe piața americană.

Printre motive se numără aplicarea de tarife suplimentare pentru importurile din China și eliminarea facilității „de minimis” care permitea livrarea unor produse fără taxe vamale.

În paralel cu scăderea numărului de utilizatori în Statele Unite, Shein a redus bugetele de publicitate. În mai 2025, compania cheltuia cu 70% mai puțin pentru promovare față de aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a fost vizibilă încă din aprilie, potrivit lui Seema Shah, vicepreședinte la compania de analiză Sensor Tower.

Efectele s-au reflectat și în clasamentele din App Store. Dacă în trecut Shein se afla constant în top 10, în mai 2025 a coborât până pe locul 60. Platforma rivală Temu a cunoscut o evoluție similară, căzând de pe podium până pe poziția 132, în condițiile în care anul trecut era între primele trei aplicații descărcate. Deschiderea primelor magazine permanente în Franța poate fi interpretată ca o reacție la aceste schimbări și un pas în direcția consolidării prezenței pe piața europeană.