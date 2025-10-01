Cristian Socol arată că prognozele oficiale indică ritmuri de 0,6% în 2025, 1,2% în 2026 și aproximativ 2,5% ulterior, sub potențialul estimat la 3% pe termen mediu. El apreciază că doar ajustarea pe cheltuieli adâncește output-gap-ul și complică consolidarea, deoarece scade numitorul raportului deficit/PIB, potrivit Mediafax.

În viziunea lui, monitorizarea trebuie să țină cont de deficitul headline, de deficitul structural primar și de dinamica cheltuielilor primare nete față de creșterea potențială. Concluzia formulată este că succesul consolidării depinde de o combinație: reducerea deficitului și creșterea PIB prin investiții.

Planul propune o deducere din impozitul pe profit, pe 10 ani, pentru investiții de la zero de peste 20 mil. euro în industrii strategice precum alimentară, chimică, farmaceutică, auto, apărare, construcții metalice și utilaje.

Se adaugă facilități precum teren concesionat gratuit pe 30 de ani, utilități publice asigurate până la poarta investiției, proceduri accelerate de avizare, amortizare accelerată și garanții de stat pentru creditele de investiții.

Ținta declarată este atragerea de proiecte mari, locuri de muncă și reducerea deficitului comercial. Exemplele invocate includ scheme similare din Polonia, Cehia și Slovacia, unde scutirile pe profit și infrastructura pregătită în parcuri industriale au accelerat localizarea investițiilor.

Pentru proiecte de producție peste 5 mil. euro în regiuni rămase în urmă, schema propune un credit fiscal gradat până la 50%, plus amortizare accelerată și garanții de stat. Nivelul sprijinului ar urma să respecte intensitățile regionale aprobate de UE.

Socol indică drept repere Italia (Mezzogiorno, cu procente majorate pentru IMM-uri), Spania și Polonia, unde intensitățile ridicate și procedurile simplificate au încurajat reechilibrarea regională.

Pachetul vizează un credit fiscal de până la 50% pentru investiții inițiale în centre de date și infrastructură de AI, creșterea deducerii pentru cheltuieli de R&D la 150% în 3 ani și 200% în 5 ani, plus un credit fiscal de până la 30% pentru costuri de cercetare, completat de garanții de stat.

Sunt prevăzute granturi post-doctorale și un buget dedicat tehnologiilor cuantice. Modele invocate: Franța (credit fiscal R&D de decenii, planul național pentru cuantic), Polonia (deducere totală de până la 200% pentru anumite costuri), Spania și Germania (credite fiscale generalizate și finanțări prin bănci de dezvoltare).

Socol susține că măsurile trebuie să fie auto-finanțabile pe termen scurt și mediu, să folosească fonduri europene și garanții, și să evite presiunea imediată pe buget.

El spune că schema centrată pe investiții noi, garanții pentru IMM-uri și tehnologie avansată poate reduce deficitele gemene și susține convergența, fără a miza exclusiv pe austeritate.