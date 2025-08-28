Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a spus la TV, miercuri seară, că are o problemă cu modul în care se aplică taxa pe coletele din afara Uniunii Europene, deși este de acord cu introducerea ei. El a explicat că este curios să vadă cum va funcționa în practică, dând exemplul platformelor TEMU și SHEIN, care ar putea aduce produsele printr-o altă țară din Uniunea Europeană, transformându-le astfel într-un flux intracomunitar.

În opinia lui, situația ridică întrebarea ce efect real ar avea această taxă. Grindeanu a atras atenția că regulile nu sunt clare în acest moment, dar și-a exprimat dorința ca până la începutul săptămânii viitoare să existe o formă finală a proiectului, după ce parlamentarii și organizațiile asociative vor veni cu propuneri ce pot fi acceptate de guvern.

Reporter Digi24: – Taxa pe coletele din afara UE, că asta a fost… Sorin Grindeanu: – Eu am o problemă cu această chestiune, sunt de acord cu ea, ca să nu fiu înțeles greșit. Chiar aș fi curios să văd cum se va aplica această taxă. Dacă pot să dau un nume, vi și faci, taxezi TEMU. – Sau SHEIN, uite, ca să dăm două. – Așa. Ok. Și o să le aducă pe toate într-o țară alta din Uniunea Europeană și o să fie o chestie intracomunitară. Și ce ai făcut? – Păi nu știu, asta să ne explice… – Păi de asta mă gândesc, nu? Păi vedeți. Vedeți? – Bun. Deci nu știm cum o aplicăm, dar ne-o dorim. – Vedeți că nu sunt clare lucrurile. – Ok. Poate se clarifică până luni… – Astăzi îmi doresc să fie și sper să fie astfel încât mâine sau cu mâine să putem să închidem, mai având încă două, trei zile în care și colegii mei parlamentari și alte structuri asociative să poate să vină cu propuneri care să poată să fie acceptate de către guvern și să avem acea forma finală asumată.

Vă reamintim că discuțiile din cadrul coaliției de guvernare privind modificările din pachetul 2 de măsuri fiscale nu au vizat taxa de 25 de lei ce urmează să fie aplicată coletelor provenite de la magazinele online Temu, Shein și Trendyol, aceasta fiind destinată pachetelor cu valoare mai mică de 150 de euro. În pachetul 2 de măsuri fiscale va fi menținută taxa de 25 de lei pentru fiecare colet livrat de platforme de comerț online din afara Uniunii Europene. Aceasta va intra în vigoare odată cu implementarea pachetului, iar normele de aplicare vor fi elaborate în termenul prevăzut de lege, între 30 și 90 de zile.

Platformele online non-UE, precum Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol, s-au extins rapid pe piața europeană, forțând scăderea prețurilor practicate de retailerii locali. Ele reușesc acest lucru evitând costuri pe care companiile autohtone trebuie să le suporte, cum ar fi taxele vamale și anumite obligații de conformitate.

În prezent, legislația UE scutește de taxe vamale coletele cu valoare sub 150 de euro, ceea ce le oferă acestor retaileri un avantaj competitiv considerat de critici ca fiind neechitabil. Produsele lor – de la haine la electronice mici – ajung la consumatori la prețuri sub nivelul pieței locale, punând presiune pe afacerile românești.

În plus, multe dintre aceste platforme operează direct din țări cu costuri de producție reduse, fără intermediari. Prin livrarea coletelor sub pragul taxabil și, uneori, subdeclararea valorii produselor, ele reduc și mai mult prețul final. Ca urmare, consumatorii sunt atrași de chilipiruri online, în timp ce retailerii români pierd vânzări semnificative.