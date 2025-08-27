Nu mai este mult până când studenții din România trebuie să se întoarcă din nou sau pentru prima dată în sălile de curs ale facultăților.

Unii dintre ei sunt mai norocoși și nu trebuie să cheltuiască bani pe chirie sau mâncare, în timp ce alții trebuie să-și drămuiască fiecare bănuț.

În funcție de oraș, costurile unui student care nu locuiește cu părinții pot fi mai ridicate sau mai scăzute.

În România, alegerea unei facultăți este adesea ghidată de tradiție, prestigiu și perspectivele profesionale pe care le oferă. Astfel, anumite facultăți continuă să fie deosebit de apreciate de către absolvenții de liceu, atât pentru calitatea educației, cât și pentru oportunitățile de carieră.

Conform Metarankingului Național 2024, realizat de Ministerul Educației, cele mai apreciate facultăți includ:

Facultatea de Drept – Universitatea din București

Facultatea de Medicină – UMF „Carol Davila” București

Facultatea de Automatică și Calculatoare – Universitatea Politehnica din București

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor – Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Inginerie – Universitatea „Transilvania” din Brașov

Costul vieții pentru un student la Facultatea de Drept a Universității din București (UB) variază în funcție de stilul de viață ales, locul de cazare și cheltuielile personale. În general, Bucureștiul este considerat un oraș mai scump comparativ cu alte centre universitare din România.

Pentru anul universitar 2024–2025, taxa de școlarizare pentru studiile de licență la Facultatea de Drept a Universității din București a fost de de 7.200 lei pe an. Această sumă se aplică atât pentru învățământul cu frecvență (IF), cât și pentru învățământul la distanță (ID).

Studenții care aleg să stea la cămin dau pe cazare între 150 și 300 de lei pe lună, în timp ce pentru cei care vor să stea cu chirie costurile ajung și la 500 de euro pe lună, asta daca doresc o locuință în centrul orașului.

La periferia Capitalei, studenții mai pot găsi locuințe de închiriat cu 250 – 350 de euro/lună, la care se adaugă utilitățile care pot ajunge la 100 de euro lunar.

În funcție de obiceiurile alimentare, bugetul lunar pentru alimente poate ajunge până la 300 de lei sau mai mult.

În general, bugetul unui student în București ar urca până la 3.300 de lei, însă sunt și cazuri când suma poate fi mult mai mare.

Taxele de școlarizare diferă de la o facultate la alta, în timp ce cheltuielile personale pot rămâne la fel indiferent de instituția de învățământ. Așadar, pentru anul universitar 2024–2025, taxele de școlarizare pentru studiile de licență la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD) au fost următoarele:

Medicină – 15.000 de lei

Medicină dentară – 15.000 de lei

Farmacie – 15.000 de lei

Moașe și Asistență Medicală – 10.000 de lei

Pentru anul universitar 2024–2025, taxa anuală de școlarizare pentru studiile de licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București (UPB) a fost de 5.000 RON.

Această taxă s-a aplicat studenților în regim de taxă de studii (TS) din Centrul Universitar București. Pentru programele de studii în limbi străine, taxa anuală a fost de 5.500 RON.

Pentru studenții la masterat, taxele aferente au fost:

Anul I: 6.000 RON

Anul II: 5.220 RON

Costul vieții pentru studenții din Cluj-Napoca este considerabil, orașul fiind unul dintre cele mai scumpe centre universitare din România. În 2025, cheltuielile lunare pot varia între 1.800 și 3.000 de lei, în funcție de stilul de viață și alegerile personale. Această estimare include cazarea, mesele, transportul și alte cheltuieli cotidiene. Cluj-Napoca se distinge prin prețuri ridicate la chirii și costuri generale, depășind chiar și Bucureștiul în anumite privințe.

Pentru studenții care aleg să stea la cămin costul se situează undeva între 300 și 500 de lei.

Pentru o garsonieră în zone centrale precum Mărăști, Zorilor sau Gheorgheni, prețurile pot ajunge între 350 și 500 de euro pe lună. În zonele periferice, acestea pot scădea la 250–350 de euro pe lună.

Bugetul pentru mâncare poate fi la fel ca cel a studenților din București, dar și aici depinde foarte mult de obiceiurile alimentare.

Pentru anul universitar 2024–2025, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca s-au aplicat următoarele taxe de şcolarizare pentru studiile de licenţă:

Învăţământ cu frecvenţă (IF): 4.000 RON/an

Învăţământ la distanţă (ID): 2.500 RON/an

Aceste taxe sunt valabile pentru cetăţenii români, ai Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţiei Elveţiene (CE).

Costul vieții pentru studenții din Brașov în anul 2025 este mai accesibil comparativ cu alte mari centre universitare din România, precum București sau Cluj-Napoca.

La căminele studențești, tarifele variază între 300 și 500 de lei pe lună, în funcție de facilități și locație

Prețurile pot fi mai mici comparativ cu alte orașe mari atunci când vorbim de închirierea unui apartament. De exemplu, în cartiere precum Mănăștur sau Dâmbul Rotund, chiria unui apartament cu 2 camere poate fi în jur de 500 de euro pe lună.

Conform clasamentului QS World University Rankings: Europe 2025, cele mai prestigioase universități din Uniunea Europeană sunt

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Elveția École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Elveția Université PSL (Paris Sciences et Lettres), Franța Université Paris-Saclay, Franța Sorbonne Université, Franța Universitatea din Barcelona, Spania Universitatea din Amsterdam, Olanda Universitatea din Viena, Austria Universitatea din Heidelberg, Germania Universitatea din Copenhaga, Danemarca

Costul vieții pentru studenții din Elveția în 2025 este semnificativ, țara fiind una dintre cele mai scumpe destinații pentru învățământ superior. Cheltuielile lunare pot varia între 1.500 și 2.500 CHF (aproximativ 1.575–2.625 EUR), în funcție de orașul ales și stilul de viață personal. Orașe precum Zurich, Geneva și Basel sunt printre cele mai costisitoare, în timp ce orașe mai mici precum Lausanne sau Bern pot oferi opțiuni mai accesibile.

Pentru cazare, opțiunile variază:

un cămin studențesc costă între 530 și 860 euro pe lună, cu utilitățile incluse,

iar în cazul unei chirii private pentru un apartament cu o cameră, prețul poate ajunge între 1.600 și 3.200 euro pe lună, fără utilități.

În ceea ce privește alimentația, bugetul lunar pentru alimente este între 210 și 530 euro, în funcție de obiceiurile alimentare. Mesele în oraș pot fi mai costisitoare: un prânz poate costa între 16 și 21 euro, iar o cină la restaurant poate depăși 32 euro.

Transportul presupune un abonament lunar pentru transportul public, care costă între 85 și 130 euro, variind în funcție de oraș și tipul de transport.

În plus, asigurarea medicală este obligatorie pentru toți studenții și costă între 105 și 160 euro pe lună, în funcție de tipul de asigurare aleasă.

La ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, taxele de studiu pentru anul universitar 2025 variază în funcție de statutul studentului. Pentru studenții elvețieni și cei cu cetățenie din Liechtenstein, taxa este de aproximativ 780 EUR pe semestru. Pentru studenții internaționali (non-UE/EFTA), taxa este de aproximativ 2.340 EUR pe semestru.

Taxele pentru La École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) sunt asemănătoare cu cele de la ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology.

În general, Parisul și alte mari centre urbane sunt mai scumpe, în timp ce orașele din provincie oferă opțiuni mai accesibile. Pentru cazare, un cămin studențesc gestionat de CROUS poate costa între 150 și 450 de euro pe lună, în timp ce închirierea unui apartament privat cu o cameră poate ajunge între 800 și 1.200 de euro pe lună în Paris și între 300 și 600 de euro în orașele mai mici.

Alimentația reprezintă un alt capitol important în bugetul unui student. Cumpărăturile lunare pentru alimente pot ajunge între 150 și 300 de euro, iar mesele în cantinele universitare încep de la 3,30 euro. Mesele la restaurante sunt mai scumpe, cu prețuri între 9 și 15 euro.

Transportul public implică un abonament lunar care poate costa între 20 și 35 de euro în Paris și între 15 și 25 de euro în alte orașe. În plus, studenții pot beneficia de carduri speciale pentru tineri, precum SNCF Avantage Jeune, care costă aproximativ 49 de euro pe an și oferă reduceri la transportul feroviar.

Asigurarea medicală este gratuită pentru studenții sub 20 de ani, iar pentru cei peste această vârstă costă în jur de 200 de euro pe an. În total, costul lunar pentru un student dintr-un oraș din provincie poate fi între 600 și 900 de euro, iar în Paris între 1.000 și 1.500 de euro.

La Université Paris Sciences et Lettres (PSL), situată în inima Parisului, este o instituție de învățământ superior de prestigiu, care reunește 13 școli membre, inclusiv École normale supérieure (ENS), Mines Paris, Chimie Paris și Université Paris-Dauphine. Fiind o universitate publică, PSL beneficiază de subvenții semnificative din partea statului francez, ceea ce permite menținerea unor taxe de școlarizare relativ scăzute comparativ cu instituțiile private.

Pentru anul universitar 2025/2026, taxele de școlarizare pentru studenții internaționali la PSL variază în funcție de programul de studiu:

Licență: între 2.770 și 4.170 EUR pe an, în funcție de programul specific

Master: între 3.770 și 6.170 EUR pe an, în funcție de programul specific

Pentru studenții din Uniunea Europeană, taxele de școlarizare sunt semnificativ mai mici, având în vedere subvențiile guvernamentale. De exemplu, taxele pentru licență sunt de 170 EUR pe an, iar pentru masterat de 243 EUR pe an.

La Université Paris-Saclay, taxele de școlarizare pentru anul universitar 2025–2026 sunt stabilite astfel:

Licență (Bachelor): 178 EUR/an

Master: 254 EUR/an

Doctorat: 397 EUR/an

Aceste taxe se aplică studenților din Franța și din Uniunea Europeană. Pentru studenții din afaceri, taxele pot fi mai mari, în funcție de programul specific. De exemplu, pentru anumite programe de licență și masterat, taxele pot ajunge la 3.149 EUR/an.

La Sorbonne Université din Paris este o instituție publică de învățământ superior, iar taxele de școlarizare pentru anul universitar 2025–2026 sunt reglementate de Ministerul Educației Superior din Franța.

Pentru studenții internaționali, taxele de școlarizare sunt următoarele:

Licență (Bachelor): 178 EUR/an

Master: 254 EUR/an

Doctorat: 397 EUR/an

Cursuri de Inginerie: 628 EUR/an

În general, Spania este o destinație relativ accesibilă comparativ cu alte țări europene, dar orașe precum Madrid și Barcelona au cheltuieli mai ridicate. Cazarea reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli: în căminele studențești aceasta poate varia între 300 și 700 de euro pe lună, iar în cazul închirierii unui apartament privat cu o cameră prețurile se situează între 500 și 1.200 de euro, în funcție de locație și facilități.

Cheltuielile lunare pentru cumpărături alimentare sunt între 150 și 300 de euro, în timp ce mesele în oraș costă în general între 10 și 15 euro. Transportul public este relativ accesibil, cu abonamente lunare între 20 și 55 de euro, în funcție de oraș și tipul de transport. Asigurarea medicală este obligatorie pentru toți studenții și costă între 80 și 150 de euro pe lună, în funcție de tipul de poliță aleasă.

În plus, cheltuielile pentru activități de timp liber și viață socială pot adăuga între 50 și 100 de euro pe lună la buget. Astfel, costul lunar pentru un student în orașe mari precum Madrid sau Barcelona poate ajunge între 1.300 și 2.200 de euro, în timp ce în orașe mai mici, precum Granada, Valencia sau Salamanca, cheltuielile lunare se situează între 800 și 1.200 de euro.

Universitatea din Barcelona (Universitat de Barcelona – UB) este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Spania, cu un angajament ferm față de excelența academică și accesibilitatea educațională.

Pentru anul universitar 2025–2026, taxele de școlarizare la UB variază în funcție de statutul studentului și programul ales:

Studenți non-UE: Taxele anuale sunt între 4.000 și 6.000 EUR, în funcție de programul specific

Pentru anumite programe, taxa pe credit poate fi de 19,37 EUR, iar pentru studenții care nu sunt cetățeni ai UE și nu locuiesc în Spania, taxa poate ajunge la 110 EUR pe credit.

Universitatea din Barcelona oferă opțiuni de cazare în cămine studențești, precum:

Cămin Erasmus Gràcia:

Cameră dublă: 540,90 EUR/lună + 10% TVA

Cameră single: 740,90 EUR/lună + 10% TVA

În medie, studenții din Olanda cheltuiesc între 800 și 1.200 EUR pe lună, acoperind cazarea, alimentația, transportul și alte cheltuieli personale.

Chiriile variază semnificativ între orașe și tipuri de locuințe:

Cămin studențesc: între 400 și 800 EUR/lună, în funcție de facilități și locație.

Apartament privat (1 cameră): între 800 și 1.200 EUR/lună, în orașele mari precum Amsterdam sau Rotterdam.

Cheltuielile pentru alimente pot varia între 200 și 300 EUR/lună, în funcție de obiceiurile alimentare ale fiecărui student.

Olanda dispune de un sistem de transport public bine dezvoltat:

Abonament lunar pentru transport public: între 60 și 90 EUR/lună, în funcție de oraș și tipul de transport ales.

Închiriere bicicletă: între 50 și 150 EUR/lună, o opțiune populară și economică în Olanda.

Pentru studenții din Uniunea Europeană (UE) care doresc să studieze la Universitatea din Amsterdam (UvA) în anul universitar 2025–2026, taxele de școlarizare variază în funcție de programul ales.

Pentru majoritatea programelor de licență și masterat, taxa anuală este de 5.460 euro. Această sumă se aplică studenților din UE/EEA care urmează cursuri full-time.

Totuși, există și excepții: de exemplu, pentru programul PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics), taxa anuală este de 5.460 euro.

Pentru anul universitar 2025–2026, taxele de școlarizare pentru studenții internaționali (non-UE/EEA) la UvA sunt:

Licență: între 12.900 și 15.000 EUR/an, în funcție de programul specific.

Master (un an): între 18.810 și 22.000 EUR/an, în funcție de programul ales.

Master (doi ani sau dual): între 19.000 și 24.000 EUR/an, în funcție de program.

În 2025, studenții din UE care urmează cursuri full-time la universitățile publice austriece beneficiază de taxe de școlarizare reduse. Aceștia trebuie să achite doar o taxă semestrială de aproximativ 20 EUR, care acoperă contribuția la uniunea studențească și asigurarea în caz de accident.

În ceea ce privește costul vieții, acesta variază în funcție de oraș și stilul de viață. În orașe mari precum Viena sau Salzburg, cheltuielile lunare pentru un student se situează între 900 și 1.300 EUR, incluzând cazarea, alimentația, transportul și alte cheltuieli personale. În orașe mai mici, precum Linz sau Graz, costurile pot fi mai reduse, variind între 900 și 1.000 EUR/lună.

Cazarea reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli. Închirierea unui apartament cu o cameră într-un oraș mare poate costa între 500 și 800 EUR/lună, în timp ce în orașele mai mici, prețurile pot fi mai accesibile. Căminele studențești oferă opțiuni mai ieftine, cu prețuri între 200 și 500 EUR/lună, în funcție de facilități și locație.

Alimentația poate costa între 200 și 250 EUR/lună, în funcție de obiceiurile alimentare. O masă într-un restaurant de tip fast-food sau cantină studențească costă între 5 și 8 EUR, în timp ce o masă completă într-un restaurant de nivel mediu poate ajunge la 20–30 EUR.

Un abonament lunar pentru transportul public costă între 30 și 50 EUR, în funcție de oraș și tipul de transport ales. De asemenea, studenții beneficiază adesea de reduceri și facilități suplimentare.

Asigurarea medicală este obligatorie pentru toți studenții internaționali și costă aproximativ 65 EUR/lună, oferind acces la servicii medicale de bază.

Începând cu anul universitar 2025–2026, studenții din UE/EEA care se încadrează în durata standard a programului de studii plus două semestre de toleranță nu vor plăti taxă de școlarizare. Aceștia vor achita doar taxa semestrială pentru Uniunea Studenților (ÖH-Beitrag), care este de 25,20 EUR. Dacă depășesc această perioadă, vor plăti o taxă de școlarizare de 363,36 EUR pe semestru, plus aceeași taxă pentru Uniunea Studenților, totalizând 388,56 EUR pe semestru.

Pentru studenții din Uniunea Europeană, taxele de școlarizare la universitățile publice din Germania sunt foarte mici sau inexistente. Aceștia trebuie să plătească doar o taxă semestrială administrativă, care variază între 300 și 400 EUR pe semestru, în funcție de universitate și de statul federal în care se află instituția. Această taxă acoperă costurile administrative și, în multe cazuri, și transportul public local.

În ceea ce privește cheltuielile lunare, un student în Germania ar trebui să se aștepte să cheltuiască între 700 și 1.000 EUR pe lună, în funcție de oraș și de stilul de viață. Orașele mari precum München sau Frankfurt au costuri mai ridicate, în timp ce orașele mai mici pot fi mai accesibile.

În orașele mari, chiria pentru un apartament cu o cameră poate varia între 750 și 1.500 EUR pe lună, în funcție de locație și facilități. În orașele mai mici, prețurile pot fi mai accesibile, începând de la 500 EUR pe lună.

Alimentația poate costa între 200 și 400 EUR pe lună, în funcție de obiceiurile alimentare și dacă studentul gătește acasă sau mănâncă frecvent în oraș. O masă într-un restaurant de nivel mediu costă în jur de 20 EUR, iar un meniu de fast-food este în jur de 10 EUR.

Un abonament lunar pentru transportul public local costă aproximativ 49 EUR (Deutschland-Ticket), care permite călătorii nelimitate cu toate mijloacele de transport public local.

Costul mediu al unei asigurări de sănătate publice este de aproximativ 249–300 EUR pe lună, în funcție de venit și de statutul studentului.

În ceea ce privește costul vieții, Danemarca este recunoscută pentru standardele sale înalte de trai, însă acest lucru se reflectă și în cheltuielile lunare. În medie, un student va avea nevoie de aproximativ DKK 7.086 pe lună (echivalentul a 950 EUR) pentru a acoperi cheltuielile de trai, inclusiv cazare, alimentație, transport și alte cheltuieli personal.

În orașe precum Copenhaga, prețurile pot fi mai ridicate, în timp ce în alte orașe mai mici, costurile pot fi mai accesibile. De asemenea, transportul public este bine dezvoltat, iar un abonament lunar poate costa în jur de 50 EUR, însă mulți studenți aleg să folosească bicicleta ca mijloc de transport, ceea ce poate reduce semnificativ cheltuielile.

Universitatea din Copenhaga (University of Copenhagen) este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Danemarca, cu o tradiție academică de peste 500 de ani. Pentru studenții din Uniunea Europeană, educația la această universitate este gratuită, aceștia beneficiind de acoperirea integrală a taxelor de școlarizare din partea statului danez.

Clasamentele anuale, precum cele realizate de QS World University Rankings și U.S. News & World Report, evidențiază instituțiile remarcabile din diverse domenii.

În ceea ce privește clasamentele U.S. News & World Report 2025, topul universităților naționale este:

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Stanford University Harvard University California Institute of Technology (Caltech) University of Chicago Princeton University Columbia University Yale University University of Pennsylvania Cornell University

Pentru studenții din Uniunea Europeană, taxele de școlarizare în universitățile americane variază semnificativ. Instituțiile private, precum Harvard sau Stanford, pot percepe taxe anuale de aproximativ 50.000–60.000 USD.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Pentru anul universitar 2025–2026, MIT a anunțat că va oferi taxe de școlarizare gratuite pentru toți studenții de licență provenind din familii cu venituri medii. Astfel, majoritatea studenților vor plăti mult mai puțin decât costul total estimat de $89,340. Acest program face parte din politica MIT de a sprijini accesul la educație superioară de calitate pentru studenții cu nevoi financiare.

Stanford University

La Stanford, pentru anul universitar 2025–2026, taxa de școlarizare este de $67,731 pe an. Adăugând costurile pentru cazare și masă, care totalizează $22,167, costul total anual ajunge la $89,898. Totuși, aproximativ o treime dintre studenții de licență beneficiază de ajutoare financiare care acoperă integral taxa de școlarizare, în funcție de venitul familiei.

Harvard University

Pentru anul universitar 2025–2026, Harvard a anunțat că va oferi taxe de școlarizare gratuite tuturor studenților provenind din familii cu venituri anuale de $200,000 sau mai puțin. Această măsură face ca aproximativ 86% dintre familiile americane să fie eligibile pentru educație gratuită la Harvard. Pentru familiile cu venituri sub $100,000, universitatea va acoperi și costurile de cazare, masă și asigurare de sănătate.

California Institute of Technology (Caltech)

La Caltech, pentru anul universitar 2024–2025, costul total estimat de școlarizare, taxe, cazare și masă este de aproximativ $90,822. Pentru studenții care locuiesc cu părinții, costul total scade la $82,878. Caltech oferă pachete de ajutor financiar care pot reduce semnificativ aceste costuri.

University of Chicago

Pentru anul universitar 2024–2025, taxa de școlarizare și taxe la University of Chicago este de $70,662. Adăugând costurile pentru cărți și materiale, costul total ajunge la $72,462.

Princeton University

La Princeton, pentru anul universitar 2025–2026, taxa de școlarizare este de $65,210. Costurile pentru cazare și masă sunt de $12,450, iar alte cheltuieli ajung la $4,050, totalizând $90,730.

Columbia University

Pentru anul universitar 2024–2025, la Columbia, taxa de școlarizare și taxe este de $71,170. Adăugând costurile pentru cazare și masă, care sunt de $17,580, costul total ajunge la $93,417.

Yale University

Pentru anul universitar 2025–2026, la Yale, taxa de școlarizare este de $69,900. Costurile pentru cazare și masă sunt de $11,550 și $9,100, respectiv, totalizând $90,550. Yale oferă, de asemenea, ajutoare financiare care pot reduce semnificativ aceste costuri.

University of Pennsylvania

Pentru anul universitar 2025–2026, la University of Pennsylvania, taxa de școlarizare este de $65,000. Costurile pentru cazare și masă sunt de $15,000, iar alte cheltuieli ajung la $5,000, totalizând $85,000. Universitatea oferă ajutoare financiare care pot reduce semnificativ aceste costuri.

Cornell University

Pentru anul universitar 2025–2026, la Cornell, taxa de școlarizare este de $60,000. Costurile pentru cazare și masă sunt de $14,000, iar alte cheltuieli ajung la $6,000, totalizând $80,000. Cornell oferă ajutoare financiare care pot reduce semnificativ aceste costuri.

În general, cheltuielile lunare pot oscila între 1.500 și 6.000 USD, în funcție de oraș și de alegerile individuale. În orașele mari precum New York sau San Francisco, chiria pentru o cameră într-un apartament poate ajunge la 1.500–2.500 USD/lună. În schimb, în orașe mai mici sau în zonele suburbane, costurile pot fi mai reduse, între 600 și 1.200 USD/lună.

Alimentația include atât mesele gătite acasă, cât și cele luate în oraș. Un student poate cheltui între 200 și 600 USD/lună, în funcție de obiceiurile alimentare și de locație.

În orașele cu transport public bine dezvoltat, costurile lunare pot fi între 50 și 150 USD. În orașele mai mici, unde este necesar un vehicul personal, cheltuielile pot fi mai mari.

Utilitățile și internetul costă între 75 și 150 USD/lună, iar cheltuielile pentru divertisment și activități sociale pot varia între 100 și 300 USD/lună, în funcție de stilul de viață.

În concluzie, un buget lunar realist pentru un student internațional în SUA ar putea fi între 2.000 și 4.000 USD, în funcție de locație și stilul de viață.

Comparând costurile studiilor și ale vieții pentru studenți în România, Uniunea Europeană și Statele Unite, se poate observa o diferență semnificativă în termeni procentuali și absolute. În România, cheltuielile lunare pentru un student care locuiește departe de părinți variază între 1.800 și 3.300 de lei, ceea ce echivalează aproximativ cu 360–660 euro.

Taxele de școlarizare pentru facultățile de top, precum Drept, Medicină sau Automatică, se situează între 5.000 și 15.000 lei pe an (1.000–3.000 euro). Comparativ cu SUA, unde costurile totale pentru universități prestigioase precum Harvard sau MIT pot ajunge la 80.000–90.000 USD pe an (aproximativ 75.000–85.000 euro), bugetul unui student român reprezintă doar 1–4% din cheltuielile unui student american.

În UE, diferențele sunt mai variate în funcție de țară și oraș. Studenții din Elveția se confruntă cu costuri lunare între 1.575 și 2.625 euro, iar taxele de școlarizare pentru studenții internaționali pot ajunge la 4.680 euro pe an (ETH Zurich). În Franța, pentru studenții UE, taxele de școlarizare sunt foarte mici, între 170 și 243 euro pe an, iar costul vieții în Paris poate ajunge la 1.000–1.500 euro/lună. În Spania și Olanda, costurile lunare pentru un student UE variază între 800 și 1.200 euro, iar în Germania și Austria între 700 și 1.300 euro.

Comparativ cu România, aceste cheltuieli sunt, în medie, între 2 și 3 ori mai mari, cu excepția situațiilor din țările cu taxe mici pentru cetățenii UE, cum sunt Germania și Austria, unde diferența procentuală față de România poate fi mai mică, în jur de 1,5–2 ori.

România rămâne o opțiune foarte accesibilă pentru studenți în termeni financiari, atât pentru taxe, cât și pentru costul vieții, oferind un raport calitate-preț avantajos. În același timp, studenții care aleg să studieze în SUA sau în unele țări din UE trebuie să fie pregătiți pentru costuri mult mai ridicate, între 2.000 și 4.000 USD/lună în SUA și între 700 și 2.500 euro/lună în UE, ceea ce poate reprezenta o creștere de 500–1.000% față de România, în funcție de locație și stilul de viață.