Majoritatea românilor folosesc mașina personală pentru a merge la serviciu, cumpărături și chiar și în vacanțe, în timp ce restul preferă alte modalități de deplasare.

Utilizarea mașinii personale aduce cu sine mai multe costuri în care intră nu numai combustibilul, ci și reviziile periodice, schimburile de ulei, alte reparații neprevăzute, la care se adaugă impozitul anual, RCA și CASCO.

Combustibilul, însă, este cel care solicită cel mai mul buzunarul șoferilor. La ora redactării acestui articol, cea mai ieftină benzină se regăsea la o stație din Iernuț (Mureș), acolo unde era 7,36 lei/litru. Cea mai ieftină motorină se găsea la aceeași stație, la prețul de 7,57 lei/litru.

Asta înseamnă că, pentru o mașină medie, un șofer poate plăti, pentru un plin de benzină, între 368 și 404 lei, în timp ce, pentru un plin de motorină, poate plăti între 378 și 416 lei.

În funcție de drumul parcurs, șoferii se pot opri de mai multe ori pentru a alimenta, ceea ce se va simți în buzunarul acestora.

Datele existente în acest moment arată că, anul trecut, costurile pentru întreținerea unei mașini de clasă medie pe benzină în România au variat între 6.000 și 12.000 de lei. Având în vedere scumpirile din acest an, se poate ca acest cost să fie mult mai mare.

Este adevărat că mașina personală își oferă libertate și confort, însă unii români preferă alternativele mai ieftine. O parte dintre români folosesc în continuare transportul în comun, acesta fiind și cel mai popular mod de a te deplasa în oraș.

În București, de exemplu, cei care vor să meargă cu metroul vor plăti între 5 și 900 de lei pentru bilet. astfel:

1 călătorie – 5 lei

2 călătorii – 10 lei

10 călătorii – 40 de lei

abonament 24 ore – 12 lei

abonament 72 de ore – 35 lei

abonament săptămânal – 45 lei

abonament lunar – 100 lei

abonament 6 luni – 500 lei

abonament anual – 900 lei

Există și anumite beneficii. Donatorii de sânge au un abonament lunar cu 50% mai ieftin și plătesc doar 50 de lei, în timp ce elevii și studenții care au unul sau ambii părinți decedați sau care provin din centre de plasament, au gratuitate.

Ceilalți studenți sau elevi beneficiază de o reducere de 90%.

Există și bilete sau abonamente comune, Metrorex-STB, pentru cei care nu au drum direct cu metroul, iar costul este între 7 și 1.410 lei, astfel:

1 călătorie metropolitană și metrou – 7 lei

2 călătorii metropolitane și metrou – 14 lei

10 călătorii metropolitane și metrou – 59 lei

abonament metropolitan și metrou 24 ore – 18 lei

abonament metropolitan și metrou 72 ore – 49 lei

abonament metropolitan și metrou 7 zile – 66 lei

abonament metropolitan și metrou 1 lună – 160 lei

abonament metropolitan și metrou 6 luni – 800 lei

abonament metropolitan și metrou 12 luni – 1.410 lei

Tot în București, costurile pentru autobuz, troleibuz și tramvai sunt între 3 și 700 de lei, astfel:

1 călătorie – 3 lei

2 călătorii – 6 lei

10 călătorii – 25 lei

abonament 24 ore – 8 lei

abonament 72 ore – 20 lei

abonament 7 zile – 30 lei

abonament 1 lună – 80 lei

abonament 6 luni – 400 lei

abonament 12 luni – 700 lei

Transportul este gratuit pentru copii, elevi, pensionari cu domiciliul stabil în București, însoțitori de pensionari, veterani de război, revoluționari și urmași ai celor decedați în Revoluția din Decembrie 1989, persoanele care sunt persecutate din motive etnice, foști deținuți politici, persoane cu handicap grav sau accentuat și asistenții acestora și pentru personalul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

De asemenea, donatorii de sânge au o reducere de 50% la procurarea abonamentelor metropolitane.

Au apărut, însă, de-a lungul timpului și alte opțiuni pentru transport. În primul rând avem taxiurile și companiile de ride-sharing. În București, tarifele pentru taxiuri variază în funcție de companie și tipul de serviciu oferit.

Așadar, avem:

Speed Taxi – pornire de la 2.59 lei și staționare de la 25.90 lei

MeridianTaxi – standard 2.59 lei/km, plus 2.89 lei/km

Taxi Leone – 2.69 lei/km

În ceea ce privește companiile de ride-sharing avem Bolt și Uber, dar aici prețurile diferă în funcție de mai mulți factori.

De exemplu, în Ploiești, pentru o cursă din zona de nord a orașului până la Gara de Sud, poți plăti între 23 și 33 de lei, dacă nu ai nicio reducere. Foarte important aici este că prețul cel mai mare este dacă vrei să transporți cu tine și un animal.

Prețurile de mai jos sunt specifice pentru o zi de vineri ploioasă, în jurul orei 12, lucruri ce pot determina prețul curselor.

În ceea ce privește prețurile pentru Uber, pentru aceeași destinație în Ploiești, prețurile sunt între 15 și 20 de lei.

În al doilea rând, există biciclete și trotinete, fie tradiționale sau electrice. Bicicletele tradiționale, pentru adulți, pot costa între 658 și 17.000 lei, iar cele electrice între 1.500 și 27.500 lei.

Bineînțeles că și aici există costuri în plus pentru accesorii, componente și piese.

În ceea ce privește trotinetele, aici avem prețuri între 800 și 14.000 lei.

Pasionații de două roți mai au și alternative motocicletelor sau scuterelor.

Și, ca ultimă alternativă la mașina personală, mai avem mersul pe jos care este, de cele mai multe ori, gratis și care și ajută cu sănătatea.

Este foarte greu de decis care dintre metodele de deplasare de mai sus este cea mai bună pentru că depinde de mulți factori.

Dacă ai un drum lung sau multe bagaje, mașina personală o să fie mereu cea mai bună alegere, deși poți opta și pentru un taxi, Bolt sau Uber.

Dacă te grăbești și observi că ești la o oră când traficul este imposibil, transportul în comun este o idee bună pentru cei care stau în București pentru că există bandă dedicată pentru autobuze în unele zone ale orașului.

În cazul în care afară nu ploua, poți alege trotineta, bicicleta, motocicleta sau scuterul, iar dacă nu te grăbești deloc și vremea este plăcută poți merge pe jos.

Dacă ne uităm strict la costuri, transportul cu mașina personală este cel mai chinuitor pentru buzunar, în special dacă ai un buget la limită.