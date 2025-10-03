Little London Academy, una dintre cele mai respectate instituții de învățământ privat din România, continuă să se dezvolte printr-o investiție strategică în extinderea campusului, răspunzând cererii tot mai mari pentru o educație modernă și centrată pe copil.

În interviul acordat Capital.ro, Luminița Macsim, membru fondator al Little London Academy, explică motivele acestei decizii, dar și cum se conturează astăzi așteptările părinților care aleg învățământul privat: predictibilitate, performanță și parteneriat real cu școala. Discuția atinge și provocările legislative și economice actuale, rolul tehnologiei în educație și profilul absolventului ideal pregătit să schimbe societatea.

Luminița Macsim: – Extinderea campusului este o decizie strategică care a venit ca răspuns la cererea tot mai mari din partea familiilor care își doresc pentru copii o educație modernă, centrată pe elevi, atentă la dezvoltarea fiecărui copil în parte și în pas cu societatea de astăzi. În ultimii ani, am văzut o creștere constantă a interesului pentru programele noastre, iar această investiție ne permite să oferim mai multe locuri, spații de învățare moderne și facilități adaptate cerințelor educației contemporane. Este, în același timp, o investiție în viitorul copiilor și în consolidarea poziției Little London ca reper pe piața educațională privată.

Luminița Macsim: – Așa cum spuneam, cererea pentru școlile private a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani. Părinții sunt mult mai atenți la calitatea actului educațional și își doresc predictibilitate, profesionalism și un parcurs personalizat pentru fiecare copil. Dacă vorbim de Little London, vedem că înscrierile nu mai sunt doar o alternativă, părinții ajung la noi pentru valoarea adăugată pe care o aducem: programe aliniate standardelor internaționale, profesori dedicați și un ecosistem educațional în care performanța se îmbină cu dezvoltarea personală.

Luminița Macsim: – Interesul pentru școlile private a rămas constant, chiar dacă cererea a avut fluctuații firești în funcție de contextul economic general. Părinții își doresc, înainte de toate, siguranța că ai lor copii vor beneficia de stabilitate, profesori dedicați și condiții moderne. Faptul că sistemul public se confruntă în continuare cu dificultăți îi face pe mulți părinți să caute alternative mai predictibile și mai orientate spre performanță, iar o școală privată acreditată, cu rezultate clare la examenele naționale, așa cum este Little London oferă această garanție.

Luminița Macsim: – Părinții caută pentru copiii lor mai mult decât un parcurs „obligatoriu” de studiu – vor calitate, individualizare, implicare și o relație de parteneriat cu școala. Dincolo de rezultate la Bacalaureat și Evaluarea Națională, așteptările sunt legate de o educație completă, unde copilul să fie ascultat, sprijinit și încurajat să-și dezvolte competențele pentru viitor, nu doar să acumuleze cunoștințe.

Luminița Macsim: – Acesta este un mit pe care îl întâlnim frecvent, dar realitatea este alta. În școala noastră, părinții fac o alegere conștientă, uneori cu sacrificii, pentru a le oferi copiilor un mediu educațional mai bun. Accentul este pus pe merit, pe muncă și pe performanță. Avem elevi care se afirmă prin rezultate academice, dar și prin implicare în proiecte, voluntariat și inițiative proprii. Imaginea școlii se construiește prin reușitele lor, nu prin statutul financiar al familiei.

Luminița Macsim: – Pentru părinți este o alegere importantă, dar mulți o privesc ca pe o investiție în viitorul copilului, care se amortizează prin oportunitățile pe care le deschide. În ceea ce privește sustenabilitatea, cred că învățământul privat are șanse reale de dezvoltare, mai ales dacă reușește să ofere o valoare clară, transparentă și să creeze parteneriate solide cu mediul economic și social.

Luminița Macsim: – Legislativ, provocarea principală este lipsa unei strategii clare pentru învățământul privat. Deși suntem acreditați și, în cazul nostru, chiar școală-pilot recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării, cadrul normativ nu încurajează întotdeauna inovația și flexibilitatea. Economic, cea mai mare dificultate o reprezintă volatilitatea pieței: contextul financiar al familiilor se schimbă rapid, iar decizia de a investi într-o școală privată este sensibilă la aceste variații. Din punct de vedere educațional, provocarea constantă este să menținem un echilibru între cerințele curriculei naționale – rigide, dar obligatorii – și nevoia de a pregăti elevii pentru competențele viitorului: gândire critică, adaptabilitate, competențe digitale și spirit antreprenorial.

Luminița Macsim: – Educația digitală nu mai este un „plus”, ci o normalitate. Elevii sunt foarte rapizi în a adopta tehnologia, însă provocarea este să o folosească în mod responsabil și constructiv. Profesorii s-au adaptat treptat și, astăzi, folosim frecvent instrumente digitale în predare, evaluare și colaborare. Am observat că, atunci când tehnologia este integrată inteligent, elevii sunt mai motivați, iar procesul educațional devine mai relevant pentru lumea în care trăiesc.

Luminița Macsim: – Noi încercăm să pregătim elevii nu doar pentru examene, ci pentru viață. În programă și în activitățile extracurriculare introducem constant proiecte care cultivă gândirea critică, colaborarea, comunicarea și utilizarea tehnologiei. Punem accent pe interdisciplinaritate și pe legătura cu lumea reală, tocmai pentru că știm că viitorul nu se va rezuma la memorare, ci la capacitatea de a învăța și de a se adapta continuu.

Luminița Macsim: – Un absolvent ideal este cel care pleacă din școală cu un bagaj solid de cunoștințe, dar și cu încrederea că poate schimba lucrurile în jurul lui. Este un tânăr responsabil, curios, capabil să gândească critic și să-și exprime opiniile. Nu este doar un viitor profesionist bun, ci și un cetățean implicat. Cred că acești tineri vor contribui la transformarea societății prin faptul că vor cere standarde mai ridicate, transparență și profesionalism în toate domeniile.