Într-o lume aflată într-o continuă transformare, tot mai mulți părinți aleg școlile private pentru a le oferi copiilor competențele necesare viitorului. De la instituții cu programe internaționale până la școli cu abordări alternative, opțiunile sunt variate și pot răspunde nevoilor fiecărui elev.

Alegerea unei școli private înseamnă nu doar o experiență educațională diferită, ci și o investiție pe termen lung în dezvoltarea personală și profesională a copilului.

Tot mai mulți părinți aleg această variantă pentru a oferi copiilor un cadru educațional modern, bazat pe metode de predare inovatoare și pe o atenție sporită acordată fiecărui elev. Clasele au, în general, un număr redus de copii, ceea ce permite profesorilor să personalizeze procesul de învățare și să răspundă mai bine nevoilor individuale.

Un alt avantaj al școlilor private îl reprezintă diversitatea activităților extracurriculare și studiul intensiv al limbilor străine. De la programe de robotică și informatică, până la arte, sport sau dezvoltare personală, elevii sunt încurajați să își descopere și să își valorifice pasiunile.

În plus, multe dintre aceste instituții adoptă standarde internaționale și colaborează cu profesori cu experiență, ceea ce le transformă într-un mediu competitiv și motivant.

Desigur, toate aceste beneficii vin la pachet cu taxe de școlarizare, care diferă în funcție de nivelul de studiu, facilități și renumele instituției. Cu toate acestea, tot mai mulți părinți consideră că investiția în educația copiilor este, de fapt, o investiție pe termen lung în viitorul acestora.

Capitala deține cea mai diversificată rețea de școli private din țară. De la instituții cu predare în limba română și accente moderne până la licee internaționale de elită, părinții pot alege în funcție de valori, curriculum și buget.

1). Liceul Teoretic „Școala Mea”

Taxă școlarizare: 9.000 €/an (nivel primar), 9.100 €/an (nivel gimnazial)

Taxe suplimentare:

400 € – înscriere

800 € – materiale și programe educaționale

2.000 € – alimentație

1.000 € – administrativă

2). International School of Bucharest (ISB)

Taxă școlarizare: între 7.500 și 12.500 €/an, în funcție de nivelul de studiu

Niveluri: grădiniță, primar, gimnaziu, liceu (cu curriculum Cambridge)

Taxe suplimentare: alimentație, transport și activități opționale contra cost

3). Avenor College

Taxă școlarizare: între 8.000 și 12.000 €/an

Niveluri: grădiniță, școală primară, gimnaziu și liceu

Particularități: predare bilingvă (română–engleză), activități internaționale, cluburi și tabere educaționale

4). Cambridge School of Bucharest

Taxă școlarizare: 7.500 – 13.500 €/an, în funcție de nivel

Curriculum: britanic, cu pregătire pentru examene internaționale Cambridge

Taxe suplimentare: înscriere, manuale, alimentație

5). Școli precum AISB, Mark Twain, Lauder-Reut – între 8.000 și 20.000 € anual.

Variante mai accesibile, precum Liceul Româno-Finlandez – până la 30.000 RON/an, cu plată în tranșe.

În general, taxele variază între 2.600 și 20.000 €, în funcție de curriculum și facilități.

Clujul a devenit un centru educațional modern, unde școlile private combină tradiția academică locală cu abordări internaționale. Orașul oferă opțiuni pentru părinți care doresc predare în română, engleză sau germană.

1). Școala ELF

Taxă școlarizare: 27.500 lei (primar), 23.650 lei (gimnaziu), 28.600 lei (liceu)

Particularități: accent pe creativitate, limbi străine (engleză, germană, franceză), ateliere interactive

2). Octofun Academy

Taxă școlarizare: 27.720 lei/an (primar și gimnaziu)

Clase: 15–18 elevi, program prelungit până la ora 18:00

Focus: dezvoltarea abilităților de viață și valori sănătoase

3). Spectrum International School

Taxă școlarizare: între 4.700 și 7.020 €/an, în funcție de program și mese incluse

Niveluri: primar și gimnaziu

Opționale: teatru, sport, muzică, șah, limbi străine

4). Royal School in Transylvania

Taxă școlarizare: 8.400 € (5–11 ani), 8.850 € (11–14 ani), 10.370 € (14–16 ani), 12.330 € (16–18 ani)

Curriculum: Cambridge, predare exclusiv în engleză

5). Transylvania College

Taxă școlarizare: 31.000 lei (linie română), 51.000 lei (linie engleză), 62.000 lei (liceu, linie engleză)

Discounturi: plata integrală reduce taxa cu 1.500–2.500 lei

6). Key International School

Taxă școlarizare: 6.950 €/an

Taxe suplimentare: 200 € (înscriere) + 200 €/an (materiale didactice)

Particularități: singura școală din afara Bucureștiului cu International Baccalaureate

Orașul universitar Iași atrage numeroase inițiative educaționale private, iar școlile pun accent pe calitatea actului didactic și pe tradiția academică a regiunii.

1). Liceul Varlaam Mitropolitul

Taxă școlarizare: între 12.000 și 16.000 lei/an, în funcție de nivel

Niveluri: primar, gimnaziu, liceu

Specific: valori creștin-ortodoxe integrate în educație modernă

2). Școala Internațională Iași

Taxă școlarizare: 4.500 – 7.500 €/an

Curriculum: Cambridge International, predare bilingvă

Opționale: artă, sport, limbi străine, robotică

3). Colegiul Richard Wurmbrand

Taxă școlarizare: 10.000 – 15.000 lei/an

Niveluri: primar și gimnaziu

Particularități: accent pe gândire critică și educație morală

În Brașov, școlile private se remarcă printr-un echilibru între curriculumul românesc și cel internațional, dar și prin apropierea de natură, care oferă numeroase activități extracurriculare.

1). Școala Internațională Brașov (ISBv)

Taxă școlarizare: 5.000 – 9.000 €/an, în funcție de nivel

Curriculum: Cambridge, predare în engleză

Activități: sporturi montane, artă, științe aplicate

2). Liceul Teoretic Johannes Honterus – Secția privată

Taxă școlarizare: aproximativ 15.000 lei/an

Particularități: predare în limba germană, tradiție academică locală

3). Școala Româno-Finlandeză Brașov

Taxă școlarizare: 12.000 – 14.000 lei/an

Curriculum: inspirat de modelul finlandez, accent pe învățarea prin proiecte și colaborare

Oferta de școli private din România este diversă și adaptată la nevoile familiilor moderne. Fie că vorbim despre București, Cluj-Napoca, Iași sau Brașov, părinții au la dispoziție instituții care pun accent pe limbi străine, programe internaționale și dezvoltarea holistică a copiilor.

Deși costurile pot varia semnificativ – de la câteva mii de lei până la peste 12.000 de euro anual –, beneficiile pe termen lung justifică investiția: o educație modernă, un mediu sigur și motivațional și pregătirea pentru o lume globalizată.

Este important de menționat că exemplele prezentate aici reprezintă doar o parte din multitudinea de opțiuni existente la nivel național. În aproape fiecare oraș mare din România există școli private care se remarcă prin programe educaționale inovatoare și rezultate excelente.

Lista de mai sus oferă doar o imagine de ansamblu asupra Bucureștiului, Clujului, Iașului și Brașovului, însă realitatea este mult mai bogată, iar părinții au posibilitatea de a alege dintr-o paletă largă de instituții care se potrivesc valorilor și nevoilor fiecărei familii.