Sindicaliștii continuă să protesteze față de măsurile de austeritate inițiate de guvernul Bolojan, anunțând mitinguri și marșuri în mai multe orașe. În cadrul acestor proteste, angajații din învățământ solicită abrogarea Legii 141/2025, considerată de ei ca afectând drepturile profesorilor și periclitând viitorul școlii românești.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a transmis că va menține presiunea asupra autorităților până la abrogarea legii, mobilizând cadre didactice și angajați din învățământ pentru a demonstra solidaritate.

„Părinţilor le transmit că şcoala va începe pe data de 8 septembrie. Nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru – Doamne, fereşte – ar trebui să fie cazuri extrem-extrem de rare. Copiii trebuie să vină la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Am văzut şi poziţia sindicatelor, mi se pare, din perspectiva unui sindicat, ca să spun aşa, o perspectivă corectă. În sensul că vor fi şi la şcoală. Nu ştiu câte şi ce activităţi vor face, dar cu siguranţă copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil că unii profesori vor desfăşura activităţile în mod obişnuit, în mod normal, astfel încât da, şcoala va începe în data de 8”, a spus Daniel David.

Protestele recente au avut loc la prefecturile din Mehedinți, Covasna și Vaslui, iar sindicaliștii au subliniat că acțiunile lor sunt menite să protejeze educația și să atragă atenția asupra impactului negativ al noilor măsuri bugetare asupra personalului din sistemul de învățământ. În ciuda acestor manifestații, autoritățile estimează că elevii vor fi prezenți la școală și că activitățile de predare-învățare se vor desfășura, chiar dacă unele cadre didactice vor participa la proteste.

„Astăzi, profesorii și angajații din educație au ieșit din nou în stradă, pichetând prefecturile din Mehedinti, Covasna și Vaslui pentru a transmite un mesaj clar: ABROGAȚI LEGEA 141/2025 Această lege nu rezolvă problemele bugetare, ci lovește în drepturile profesorilor și pune în pericol viitorul școlii românești. Educația nu poate fi sacrificată pentru decizii greșite!

Mulțumim colegilor care, în fiecare județ, au demonstrat solidaritate și unitate. Prezența voastră arată că profesorii nu pot fi ignorați și că România are nevoie de respect pentru educație!

Lupta noastră nu se oprește aici – continuăm până la abrogarea Legii 141/2025! NU CEDĂM!”, au transmis reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Astfel, debutul anului școlar 2025-2026 este confirmat pentru data de 8 septembrie, cu școli pregătite să primească elevii și cu măsuri pentru a asigura supravegherea și desfășurarea activităților educaționale, în timp ce tensiunile între autorități și sindicate continuă.