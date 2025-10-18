Cseke Attila a anunțat că, potrivit noilor propuneri din Codul Urbanismului, locuințele de până la 150 de metri pătrați construite în mediul rural, precum și anexele gospodărești din mediul urban sau rural, vor putea fi edificate fără a mai fi necesară o autorizație de construire clasică. În locul acesteia, proprietarii vor urma o procedură simplificată, menită să reducă timpul și costurile administrative.

Chiar dacă nu mai este nevoie de o autorizație în sensul actual, primăriile vor continua să aibă un rol în acest proces. Cetățenii vor trebui să depună un proiect tehnic și să transmită o notificare administrației locale. Primăria va avea un termen de două săptămâni pentru a analiza documentația și a răspunde.

Dacă instituția nu emite o obiecție oficială în intervalul stabilit, proprietarul va putea începe lucrările. În acest fel, autoritățile păstrează un control minimal asupra respectării normelor urbanistice, dar fără a împovăra procesul cu etapele birocratice existente în prezent.

Ministrul a explicat că această măsură se aplică în special construcțiilor mici, frecvent întâlnite în gospodăriile din mediul rural, precum bucătăriile de vară, garajele sau anexele cu o suprafață de maximum 20 de metri pătrați. Pentru aceste investiții, proiectul tehnic va rămâne obligatoriu, însă procedura de aprobare va fi semnificativ simplificată.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect dar procedura va fi simplificată”, a declarat ministrul pentru sursa citată.

Prin aceste modificări, Ministerul Dezvoltării urmărește să reducă blocajele administrative pentru lucrările de mică amploare, fără a elimina complet responsabilitatea proprietarilor și a administrațiilor locale în ceea ce privește conformitatea construcțiilor.

În ceea ce privește locuințele, Cseke Attila a precizat că noile reglementări se vor aplica doar caselor unifamiliale, cu un singur nivel și destinate folosinței personale. Măsura nu se va extinde asupra locuințelor construite cu scop comercial sau pentru revânzare.

Pentru a beneficia de această procedură simplificată, proprietarii vor trebui să depună proiectul la primăria locală și să respecte toate regulile urbanistice existente la nivel local. Astfel, fiecare construcție va trebui să fie în concordanță cu planurile urbanistice zonale și cu regulamentele de amplasare și estetică.

Potrivit ministrului, această soluție a fost inspirată din modele aplicate deja în alte țări europene, unde simplificarea procedurilor administrative a contribuit la o dezvoltare mai rapidă a zonelor rezidențiale, fără a afecta calitatea construcțiilor.

Cseke Attila a subliniat că scopul acestei măsuri este eliminarea „hățișului documentelor” care, în prezent, îngreunează procesul de construire, dar fără a exclude controlul autorităților locale. În continuare, primăriile vor avea dreptul să verifice respectarea normelor și să intervină în cazul în care apar nereguli.

Proiectul noului Cod al Urbanismului a fost întâmpinat cu rezerve de către unele administrații locale. Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova și președintele Asociației Municipiilor din România, a atras atenția că anumite prevederi ar putea genera probleme în plan urbanistic, mai ales în marile orașe.

Ea a afirmat că proiectul riscă să fie adoptat fără o consultare reală cu autoritățile locale și fără analiza atentă a consecințelor.

„Am auzit despre faptul că se urmăreşte ca să nu se mai elibereze autorizaţii de construire pentru bucătării de vară şi tot felul de alte anexe, ceea ce nu va fi deloc bine, mai ales în marile oraşe.”, a declarat Olguța Vasilescu.

Edilul susține că lipsa unei autorizări clare ar putea duce la apariția unor construcții neuniforme, care să afecteze aspectul urban și coerența arhitecturală a localităților. Totodată, Vasilescu consideră că autoritățile locale ar trebui să aibă un cuvânt mai puternic în stabilirea regulilor de construire la nivelul fiecărei comunități.