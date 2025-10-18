Regimul de impozitare pentru microîntreprinderi a fost ajustat pentru a fi mai echilibrat și progresiv. Astfel, în 2025:

Pentru veniturile anuale de până la 60.000 euro, impozitul va fi de 1%.

Pentru veniturile între 60.000 și 250.000 euro, cota de impozitare va fi de 3%.

Depășirea pragului de 250.000 euro atrage automat trecerea la impozitul pe profit.

În plus, plafonul de scutire de TVA pentru microîntreprinderi a fost majorat, permițând firmelor mici să funcționeze cu mai puține obligații fiscale, ceea ce sprijină dezvoltarea acestora.

Începând cu august 2025, cotele de TVA au fost simplificate, reducându-se numărul acestora. Au rămas în vigoare doar două cote: 11% și 21%. Cota de 11% se aplică anumitor bunuri și servicii esențiale, precum alimentele neprocesate, medicamentele, transportul public și serviciile de cazare în unitățile turistice. Această schimbare urmărește să clarifice sistemul și să reducă confuziile pentru contribuabili.

Cota de impozitare a dividendelor rămâne 10% pentru sumele distribuite acționarilor sau asociaților, indiferent dacă firma este microîntreprindere sau impozitată pe profit. Aceasta oferă predictibilitate pentru investitori și încurajează reinvestirea profitului în afaceri.

Începând cu 1 august 2025, accizele la produse precum carburanți, alcool și tutun au fost majorate. Această măsură urmărește atât creșterea veniturilor la buget, cât și alinierea la directivele europene privind accizele, dar va influența direct prețurile pentru consumatori și costurile operaționale ale firmelor.

Codul Fiscal 2025 introduce diferențieri semnificative între impozitul pe proprietăți pentru persoane fizice și juridice. Pentru același tip de proprietate, o persoană juridică poate plăti un impozit mult mai mare decât o persoană fizică, cu diferențe care pot ajunge până la 1.350%. Această măsură urmărește corectarea unor dezechilibre și stimularea eficienței economice.

Prosumatorii – persoane sau firme care produc energie pentru consum propriu și pot vinde surplusul – trebuie să fie atenți la modificările fiscale privind accizele și impozitele, mai ales că energia produsă și vândută poate fi considerată bun impozabil. Reglementările actualizate clarifică modul în care prosumatorii trebuie să declare și să plătească taxe pentru surplusul de energie, reducând ambiguitățile și riscul de sancțiuni.

Reformele fiscale din 2025 au rolul de a simplifica legislația, a sprijini microîntreprinderile și a clarifica regimul impozitelor pentru toate tipurile de contribuabili, inclusiv prosumatori. Noile reguli privind TVA, accizele, impozitul pe dividende și proprietăți stabilesc un cadru mai clar și mai predictibil, încurajând dezvoltarea economică și respectarea obligațiilor fiscale. Pentru firme și indivizi, este esențial să se familiarizeze cu aceste modificări pentru a evita surprizele și pentru a beneficia de avantajele fiscale disponibile.