Grădinițele private din România își pregătesc ofertele pentru anul școlar 2025-2026, iar tarifele diferă semnificativ în funcție de oraș, tipul programului și serviciile incluse. De la Craiova la București, părinții pot alege între pachete ce pornesc de la sub 1.000 de lei și pot ajunge la peste 2.400 de lei lunar.

În Capitală, oferta este extrem de diversificată. Părinții au la dispoziție o gamă variată de grădinițe private, care combină educația tradițională cu activități recreative și extracurriculare. În București, părinții pot găsi programe flexibile, de la scurt (07:00-12:00) la lung (07:00-18:30), incluzând mic dejun, gustări și activități educaționale, cursuri de limba engleză, logopedie, consiliere psihopedagogică și evaluări regulate.

Let’s Play – Grădiniță privată și afterschool

Afterschool (clasele 0-IV): 1.500 lei/lună, program 12:30-18:30.

Program scurt tip I (07:00-12:00): 1.550 lei.

Program scurt tip II (07:00-13:30): 1.700 lei.

Program mediu (07:00-16:30): 1.800 lei.

Program lung (07:00-18:30): 1.900 lei.

Taxă anuală de înscriere: 500 lei.

Serviciile includ mic dejun, activități educative și recreative, gustări, dar excursiile și taberele se achită separat.

Creșa & Grădinița Princess

Program scurt (08:00-12:00): 1.700 lei.

Scurt + prânz (08:00-13:00): 1.850 lei.

Program mediu (08:00-17:00): 2.000 lei.

Program prelungit (08:00-18:00): 2.200 lei.

Taxele includ mese zilnice, engleză, logopedie, consiliere psihopedagogică, evaluări de psiholog și pachet de rechizite. Se aplică reducere de 200 lei pentru frați.

Taxă înscriere/reînscriere: 550 lei/an.

Grădinița Iepurașul cel isteț

Taxă de înscriere: 490 lei, nerambursabilă.

Grădinițele private din Cluj-Napoca oferă programe adaptate atât nevoilor copiilor mici, cât și părinților cu program încărcat: programe scurt, intermediar și prelungit, cu sau fără masă și somn, activități educaționale complete, ateliere și cursuri complementare.

Grădinița Millennium

Program scurt (07:00-13:00, fără prânz): 1.900 lei/lună.

Intermediar (07:00-13:30, cu prânz): 1.950 lei.

Prelungit (07:00-19:00, cu prânz și somn): 2.100 lei. Reduceri pentru frați: tarife scad la 1.650, 1.700 și 1.850 lei.

Taxă înscriere: 500 lei. Masa se plătește separat: mic dejun 5 lei/zi, fructe 3 lei/zi, prânz + gustare 23 lei/zi.

Bio-Bebe

Program scurt (08:00-13:00): 1.990 lei + 27 lei/zi pentru masă.

Program prelungit (08:00-18:00): 2.290 lei + 30 lei/zi pentru masă.

Taxă anuală: între 23.880 și 27.480 lei, în funcție de program.

Hand in Hand – Creșă și grădiniță

Creșă: Program scurt: 2.250 lei. Program lung: 2.400 lei.

Grădiniță: Program scurt: 2.150 lei. Program lung: 2.250 lei.

Taxă înscriere: 650 lei.

Taxă reînscriere: 350 lei.

În Iași, grădinițele combină tarife accesibile cu servicii personalizate.

Grădinița Kitty

Program normal (07:00-12:00): 1.350 lei.

Program prelungit (07:00-18:00): 1.500 lei.

Kids Heaven

Program normal (07:00-13:00): 1.400 lei.

Program prelungit (07:00-18:00): 1.600 lei.

Mese: mic dejun 10 lei, prânz 17 lei, gustare 10 lei.

Școala Varlaam Mitropolitul

Taxă admitere: 300 lei (reducere 50% pentru al doilea copil).

Alte costuri: 250 lei rechizite + 450 lei avans (total 1.000 lei la înscriere).

Taxă anuală program scurt (08:00-12:30): 18.000 lei (~1.800 lei/lună).

Taxă anuală program lung (08:00-18:00): 22.500 lei (~2.250 lei/lună).

Mese: 31 lei/zi.

Reducere 15% la taxa anuală pentru al doilea copil.

Constanța se remarcă printr-o ofertă flexibilă de grădinițe. Aici, se pune accent pe activități educative și recreative, cu programe scurt, mediu sau prelungit.

Grădinița Gamex

Program scurt (07:30-12:00): 1.250 lei.

Program mediu (07:30-13:00): 1.300 lei (+25 lei/zi prânz).

Program prelungit (07:30-17:30): 1.500 lei (+25 lei/zi prânz + gustare).

After school: 1.100 lei (+30 lei/zi prânz + gustare).

Little Kids

Program scurt (08:00-12:00): 1.500 lei (+5 lei mic dejun).

Program mediu (08:00-12:30): 1.500 lei (+15 lei mic dejun + prânz).

Program lung (08:00-17:00): 1.500 lei (+20 lei mic dejun, prânz, gustare).

Nordic-Kids

Program scurt: 900 lei.

Program mediu: 1.000 lei.

Program lung: 1.200 lei.

Servicii extra: after school și baby parking.

În Craiova, opțiunile variază între metode tradiționale și Montessori. Se pune accent pe limbi străine și activități artistice, activități Montessori și ateliere zilnice.

Grădinița Axia

Taxă unică: 1.100 lei/lună (cu plata anuală). Include cursuri zilnice de engleză și germană, dansuri/sport, pictură, rechizite, materiale educative și parteneriate educaționale. Nu se percepe taxă de înscriere/reînscriere.

Madona Dudu Montessori

Program normal (08:00-13:00): 1.700 lei.

Program prelungit (08:00-17:00): 2.300 lei (+ masa de prânz).

Taxele includ activități Montessori, engleză zilnic, ateliere, gustări sănătoase, rechizite și observarea părinților în clasă.

Joylight