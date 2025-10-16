În prezent, întreținerea unei mașini electrice în România este mai ieftină comparativ cu cea a unui autovehicul pe benzină sau motorină, având în vedere costurile de energie, impozitele și subvențiile disponibile.

Potrivit Ministerului Energiei, întreținerea unei mașini electrice este mai accesibilă decât cea a unui vehicul pe benzină sau motorină.

Anul trecut, prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici a fost de aproximativ 0,70 lei/kWh, iar autonomia medie a unui vehicul electric este de aproximativ 15-20 kWh/100 km.

Astfel, costul pentru 100 km parcurși cu un vehicul electric ar fi fost între 10,50-14 lei. În schimb, prețul mediu al benzinei a fost de aproximativ 6,50 lei/litru, iar autonomia medie a unei mașini pe benzină este de aproximativ 6-7 litri/100 km, ceea ce înseamnă un cost de 39-45,50 de lei pentru aceleași 100 km.

În prezent, un litru de benzină standard costă în medie între 7,3-7,5 lei, iar un litru de motorină standard este între 7,7-7,9 lei. Pentru mașinile electrice, tarifele publice de încărcare variază în funcție de tipul curentului:

Curent alternativ (AC): 1,74 lei/kWh (EV Spots)

Curent continuu (DC, stații rapide): 2,39 lei/kWh (EV Spots)

Rețeaua EVConnect: AC la 1,89 lei/kWh și DC la 2,50 lei/kWh (evconnect.ro)

Rețeaua PPC blue: AC la 1,99 lei/kWh și DC peste 50 kW la 2,50 lei/kWh (ppcblue.ro)

Pentru o comparație simplificată, putem analiza costurile medii pentru 100 km parcurși:

Tip vehicul Consum estimat Cost estimativ / 100 km Electric (AC public) 15–20 kWh/100 km 26–35 lei (1,74 lei/kWh × 15–20) Electric (DC rapid) 15–20 kWh/100 km 36–48 lei (2,39 lei/kWh × 15–20) Benzină 6–7 litri/100 km 43,8 – 52,5 lei(7,3–7,5 lei × 6–7) Motorină 5–6 litri/100 km 38,5 – 47,4 lei (7,7–7,9 lei × 5–6)

Pe piața auto românească, diferențele de preț dintre modelele electrice și cele convenționale rămân notabile, chiar și cu programele de sprijin oferite de stat.

Printre cele mai accesibile modele pe benzină, se numără mașinile cu prețuri în jur de 16.500 euro. De exemplu: Citroën C3. Un pic mai ieftin vom găsi modelele Logan și Sandero de la Dacia, însă nu cu versiunea de echipare de top.

Cea mai ieftină mașină electrică nouă ce poate fi cumpărată în România este Dacia Spring (13.450 de euro pentru versiunea cu 45 CP cu echiparea Essential / 15.850 de euro pentru versiunea cu 65 CP cu echiparea Expression). Alte modele cu prețuri accesibile sunt Leapmotor T03, care costă 16.877 de euro, BYD Dolphin Surf (19.400 de euro), Hyundai Inster (21.538 de euro), Citroen e-C3 (22.300 de euro) sau Renault 5 E-Tech (24.900 de euro).

În cazul mașinilor electrice, datele recente arată că acestea au o capacitate medie a bateriilor de 64 kWh, cu un consum mediu de 17,5 kWh/100 km.

În ceea ce privește impozitele și taxele, vehiculele electrice beneficiază de stimulente fiscale. De exemplu, în cadrul programului „Rabla Plus”, statul oferă subvenții pentru achiziționarea de vehicule electrice noi. De asemenea, unele autorități locale oferă reduceri la impozitele pe vehicule pentru mașinile electrice.

În contrast, vehiculele pe benzină și motorină sunt supuse unor taxe de mediu mai mari și nu beneficiază de aceleași stimulente fiscale.

Costurile de întreținere pentru vehiculele electrice sunt, în general, mai mici decât cele pentru vehiculele convenționale. Acestea nu necesită schimburi de ulei, au mai puține piese mobile și, prin urmare, necesită mai puține reparații. Ba mai mult, costurile pentru înlocuirea bateriilor au scăzut semnificativ în ultimii ani, iar majoritatea producătorilor oferă garanții extinse pentru baterii.

În schimb, vehiculele pe benzină și motorină necesită întreținere regulată a motorului, sistemului de transmisie și a altor componente, ceea ce implică costuri mai mari.

Pe scurt, întreținerea unei mașini electrice în România anului 2025 este mai economică comparativ cu cea a unei mașini pe benzină sau motorină datorită costurilor mai mici de operare, stimulentelor fiscale și costurilor reduse de întreținere.