În cursul zilei de luni, 15 septembrie, Senatul va dezbate moțiunea simplă depusă de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva ministrului Educației, Daniel David.

Formațiunea îl acuză pe ministru că ar fi transformat sistemul de învățământ într-o victimă a austerității, prin decizii considerate abuzive și lipsite de respect față de nevoile reale ale elevilor, părinților și profesorilor.

”Educaţia României este pusă pe butuci din cauza deciziilor aberante luate prin angajarea răspunderii, fără dezbateri şi vot democratic. În loc să apere viitorul copiilor şi demnitatea profesorilor, ministrul Educaţiei a ales minciuna, austeritatea şi distrugerea şcolii româneşti. Îl aşteptăm pe Daniel David să vină în Parlament şi să dea explicaţii în faţa întregii ţări”, a transmis, miercuri, AUR, într-un comunicat de presă.

Deși documentul nu are șanse reale să fie adoptat, Daniel David a precizat că, dacă moțiunea ar trece, și-ar da demisia. Ministrul a adăugat că dorește să continue mandatul doar în condițiile în care are susținerea coaliției de guvernare, afirmând că altfel nu ar mai exista motive să rămână în funcție.

Conform Regulamentului Senatului, moțiunea simplă exprimă poziția senatorilor față de o problemă de politică internă sau externă. Documentul nu poate fi amendat, iar senatorii care au semnat-o nu își pot retrage susținerea după începerea dezbaterilor.

Votul se face secret, iar moțiunea se adoptă cu majoritatea senatorilor prezenți. Dacă este adoptată, devine obligatorie pentru Guvern și membrii săi și se publică în Monitorul Oficial.

În textul moțiunii, AUR susține că sistemul de educație a ajuns „copilul ilegitim al Guvernului”, rezultatul unei alianțe politice considerate dăunătoare, care ar împinge România spre un viitor sumbru.

Parlamentarii acuză că Legea nr. 141/2025, adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, ar reprezenta „cel mai dur atac asupra educației din ultimii ani”. Formațiunea denunță majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore săptămânal, fără o creștere salarială corespunzătoare, considerând că aceasta reduce timpul profesorilor pentru pregătirea lecțiilor, corectarea testelor și activitățile de formare profesională.

”Sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. Legea nr. 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, arată AUR în textul moţiunii.

Totodată, se atrage atenția că unii profesori titulari ar fi obligați să predea în mai multe școli, ajungând până la șapte unități diferite, pe distanțe lungi, din propriile resurse financiare.

”Această măsură forţează profesori titulari să preia ore în mai multe şcoli, unii ajungând să presteze chiar şi în şapte unităţi diferite, făcând naveta pe distanţe lungi din banii proprii. Cine le decontează aceste cheltuieli?”, mai arată AUR în textul moţiunii.

AUR mai reclamă faptul că în alte state europene norma didactică este mai redusă decât în România, invocând exemple precum Polonia (14 ore), Finlanda și Cehia (17 ore), Italia (18 ore) sau Bulgaria (19 ore).

Sindicatele din educație estimează că peste 15.000 de posturi ar putea dispărea prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor cu normă redusă, situație pe care opoziția o consideră o „concediere mascată”.

”Sindicatele estimează dispariţia a peste 15.000 de posturi prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori şi a titularilor cu normă redusă, ceea ce reprezintă o «concediere mascată» a zeci de mii de specialişti dedicaţi, cu grade didactice şi ani de vechime. Aceasta este cea mai mare lovitură dată profesiei didactice din ultimele decenii. Asta nu este reformă, este o agonie pentru o întreagă breaslă”, au mai transmis parlamentarii AUR.

Formațiunea critică și comasarea școlilor, despre care afirmă că se face „haotic, fără criterii clare și fără consultarea comunităților locale”. Conform moțiunii, închiderea a circa 900 de unități de învățământ, mai ales din mediul rural, ar afecta peste 160.000 de copii, mulți obligați să parcurgă zilnic distanțe mari și chiar periculoase pentru a ajunge la școală.

AUR acuză și reducerea cu peste 52% a fondului de burse, fapt care ar fi lăsat peste 44.000 de studenți fără sprijin financiar.

” Liceele vor fi comasate de la circa 300 de elevi la minimum 500. Într-o clasă de gimnaziu, numărul elevilor va creşte chiar şi la 32, iar o clasă de liceu va putea funcţiona şi cu 34 de elevi, împrejurare care va arunca în şomaj circa 15.000 de profesori. În plus, această măsură va duce la închiderea a nouă sute de şcoli, cele mai multe din mediul rural. În felul acesta, se va declanşa o destructurare instituţională fără precedent, din cauza căreia peste 160.000 de copii din mediul rural vor fi afectaţi. La fel de grav este impactul asupra elevilor, în special asupra celor din mediul rural. Aceştia sunt obligaţi să parcurgă distanţe mari şi periculoase (uneori prin zone populate cu urşi) pentru a ajunge la şcoală, ceea ce creşte riscul abandonului şcolar”, se mai arată în document.

În replică, Daniel David a declarat că își va respecta mandatul doar dacă va avea sprijinul coaliției. El a explicat că, deși nu este obligat să demisioneze în cazul adoptării moțiunii, ar considera că nu mai poate rămâne în funcție fără susținerea politică necesară.

Ministrul a afirmat că a contribuit la „salvarea sistemului de educație” și că dorește să treacă de la „logica de austeritate la cea a reformei”, dacă va avea în continuare sprijin parlamentar.