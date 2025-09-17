În multe țări din Europa, telefoanele mobile au fost deja scoase din școli: Austria, Finlanda, Franța, Italia, Portugalia și Ungaria au introdus reguli stricte care limitează utilizarea lor de către elevi. Bulgaria și Suedia se pregătesc și ele să urmeze aceeași cale, completând astfel un trend continental menit să reducă distragerile, să îmbunătățească atenția la ore și să încurajeze interacțiunea directă între copii.

Din mai 2025, în Austria se aplică o interdicție la nivel național privind telefoanele mobile pentru elevii până la clasa a VIII-a în școală și la evenimentele școlare. Școlile pot permite utilizarea în scopuri educaționale sau pot face excepții din motive medicale.

În Bulgaria, din noiembrie 2025, telefoanele mobile sunt interzise în școlile bulgare, măsurile împotriva utilizării lor în timpul orelor de curs și chiar în timpul zilei de școală având ca scop reducerea distragerii elevilor. Această interdicție face parte dintr-o schimbare mai amplă impusă de Ministerul Educației din Bulgaria.

Interdicția este implementată la nivel național și este obligatorie pentru toate școlile. Restricția privind telefoanele își propune să reducă distragerile și să îmbunătățească concentrarea elevilor.

Din august 2025, școlile generale finlandeze, elevilor le este interzisă utilizarea dispozitivelor mobile în timpul lecțiilor fără permisiunea profesorului, odată cu modificarea legii educației. Dispozitivele pot fi utilizate în scopuri didactice sau de asistență medicală doar cu permisiunea unui profesor sau a directorului. Școlile pot decide în regulamentul lor de procedură cu privire la utilizarea și depozitarea dispozitivelor mobile, inclusiv în timpul pauzelor și meselor.

Noua lege a introdus reguli mai uniforme în toată Finlanda și a oferit furnizorilor de educație claritate și sprijin în asigurarea păcii industriale. Scopul modificării legislative este de a îmbunătăți instituțiile de învățământ și de a ajuta elevii să se concentreze asupra studiilor.

Încă din anul 2018, utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice este interzisă elevilor din grădinițe, școli elementare și gimnaziale din Franța. Această interdicție a fost menținută și consolidată prin generalizarea sistemului „Telefoane mobile în pauză” începând cu septembrie 2025. În licee, utilizarea lor poate fi interzisă prin regulamente interne.

Interdicția este generală și se aplică în timpul tuturor activităților școlare, inclusiv în timpul pauzei. Interdicția poate fi ridicată pentru uz educațional, utilizare de către elevi cu dizabilități sau un elev care necesită dispozitivul său din motive de sănătate. Personalul didactic poate confisca telefoanele elevilor în cazul utilizării neautorizate, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulamentul intern al școlii.

Din septembrie 2025, utilizarea telefoanelor mobile este interzisă în școlile secundare din Italia, conform circularei Ministerului Educației (nr. 3392 din 16 iunie 2025). Măsura se aplică pe tot parcursul orelor de școală, cu scopul de a reduce distragerile, de a preveni hărțuirea cibernetică și de a promova interacțiunea socială.

Utilizarea altor dispozitive tehnologice (cum ar fi PC-uri și tablete) este permisă dacă sunt programate de profesori pentru activități educaționale, deși utilizarea smartphone-urilor în scopuri educaționale este permisă numai dacă este autorizată și programată în PDP sau PEI.

În anul școlar 2025/2026, utilizarea telefoanelor mobile este interzisă elevilor din ciclurile I și II ale școlii elementare din Portugalia, adică de la clasele I la VI, atât în ​​școlile publice, cât și în cele private.

Legea prevede excepții pentru utilizarea pedagogică autorizată de profesor, pentru elevii cu nevoi de sănătate sau pentru comunicarea cu părinții prin intermediul telefoanelor mobile fără acces la internet.

Din anul 2026, Suedia va interzice folosirea telefoanelor mobile în toate școlile. Elevii între 7 ani și 16 ani vor trebui să predea telefoanele la intrarea în școală și le vor primi înapoi după ore. Această regulă nu va fi opțională. Scopul este să fie mai sigur și mai ușor pentru elevi să învețe.

Deși multe școli suedeze iau deja telefoanele la începutul zilei, unii elevi găsesc metode să păcălească regula: predau un telefon fals, spun că l-au uitat acasă sau că este stricat.

Din septembrie 2024, o restricție privind utilizarea telefoanelor mobile și a dispozitivelor inteligente în școli a fost introdusă în Ungaria, în baza Decretului Guvernamental 245/2024. (VIII. 8.), astfel încât acestea sunt considerate articole restricționate în instituții.