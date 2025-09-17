Din cuprinsul articolului ANOSR anunţă proteste masive la nivel naţional

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă că pe 29 septembrie vor avea loc proteste la nivel naţional. Studenţii reclamă măsurile de austeritate din educaţie şi spun că mesajele lor au fost ignorate de către autorităţi.

Reprezentanţii ANOSR afirmă că, spre finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de reducerile bugetare. Ei arată că eliminarea reducerii de 90% la transportul feroviar intern a reprezentat primul semn al nepăsării statului faţă de parcursul studenţilor. Totodată, limitarea reducerii la ruta dintre centrul universitar şi localitatea de domiciliu a fost prezentată ca o măsură de salvare a bugetului, deşi impactul real era nesemnificativ – 0,027% din bugetul consolidat şi 0,01% din PIB.

”Încă de la finalul anului 2024, educaţia a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanţa de urgenţă nr. 156/2024 prin care studenţii au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern a fost primul semnal de nepăsare a statului în ceea ce priveşte parcursul studenţilor în mediul universitar. Limitarea dreptului studenţilor de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar exclusiv pe ruta cuprinsă între centrul universitar şi localitatea de domiciliu a fost soluţia Guvernului României de la acea vreme pentru salvarea bugetului de stat, cheltuielile anului 2024 pentru perioada ianuarie – noiembrie reprezentând 0.027% din bugetul general consolidat şi 0,01% din Produsul Intern Brut (PIB), suma de 172,525,510 milioane.”

Organizaţia mai spune că petiţia semnată de peste 50.000 de persoane şi adresele transmise Guvernului, Parlamentului şi ministerelor Educaţiei şi Transporturilor au fost ignorate sau nu au produs efecte.

ANOSR consideră că un nou guvern, instalat ulterior, a adus o altă surpriză negativă pentru studenţi. După restricţiile privind transportul feroviar, următoarea măsură a fost reducerea fondului de burse. În analiza proprie „Bursele studenţilor – povara statului de 10 ani”, organizaţia arată că, de mai bine de un deceniu, bursele şi protecţia socială au fost subfinanţate. Cu toate acestea, statul a diminuat fondul cu 52%, ceea ce a dus la pierderea sprijinului financiar pentru aproximativ 44.000 de studenţi, din iulie 2025.

”Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educaţie: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenţilor a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimii 10 ani, având o subfinanţare acută în ceea ce priveşte fondul de burse şi protecţie socială, însă nici situaţia ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenţi fără burse de la începutul lunii iulie 2025.”

ANOSR aminteşte că, pe 26 iunie, studenţii au protestat deja în mai multe oraşe universitare – printre care Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Suceava, Baia Mare, Alba Iulia şi Galaţi – pentru a atrage atenţia asupra felului în care este tratată educaţia de către Guvern.

Reprezentanţii susţin că, pe 8 septembrie, studenţii au ieşit din nou în stradă alături de sindicatele din educaţie şi de elevi. Ei spun că au împărtăşit aceeaşi dezamăgire şi nemulţumire faţă de deciziile de austeritate. În ciuda analizelor, demersurilor diplomatice şi presiunii publice, lucrurile nu s-au schimbat. Din acest motiv, ANOSR anunţă că la începutul anului universitar va organiza proteste de amploare împotriva măsurilor de austeritate şi a modului în care sunt trataţi studenţii – ale căror mesaje, nevoi şi rol de parteneri în procesul decizional au fost complet ignorate.

”La începutul anului şcolar, în data de 8 septembrie, am fost în stradă, alături de sindicatele din învăţământ şi de elevi, aflându-ne sub acelaşi sentiment de nemulțumire şi împărtăşind profunda dezamăgire faţă de deciziile de austeritate din educaţie. În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate şi presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, fapt pentru care, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă proteste masive ale studenţilor în toată ţara, odată cu începerea anului universitar, împotriva măsurilor de austeritate adoptate în educaţie, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate şi împotriva modului în care studenţii sunt trataţi, fiindu-le ignorate mesajele, rolul de parteneri în procesul decizional şi nevoile de bază pentru a putea avea parte de un parcurs educaţional decent.”

ANOSR reuneşte organizaţii studenţeşti din 20 de centre universitare, acoperind 31 de universităţi şi având 136 de organizaţii membre.