Astăzi, 11 august 2025, elevii înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat susțin prima probă scrisă, la limba și literatura română.

Această probă deschide seria testelor scrise, care vor continua în zilele următoare conform calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației. Conform acestuia, rezultatele inițiale vor fi făcute publice luni, 18 august, când candidații vor avea și posibilitatea să vizualizeze lucrările lor și să depună eventuale contestații.

Ministerul Educației a anunțat că subiectele și baremele pentru această probă sunt disponibile începând cu ora 15:00 pe platforma oficială dedicată subiecte.edu.ro, oferind astfel acces complet și transparent tuturor candidaților și celor interesați.

Rezultatele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală, inclusiv pentru limba română, limba maternă și o limbă de circulație internațională, nu se exprimă prin note numerice.

În schimb, se stabilesc niveluri de competență în conformitate cu grilele naționale sau europene, fără a se acorda calificative tradiționale de tip admis sau respins.

Această metodă de evaluare reflectă o schimbare de abordare care pune accent pe nivelul de pregătire și înțelegere al fiecărui candidat, mai degrabă decât pe un scor strict numeric.

Conform Ministerului Educației și Cercetării, pentru sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu.

Din aceștia, aproximativ 18.200 sunt din promoția curentă, iar circa 12.000 provin din promoțiile anterioare. Candidații vor susține fie întreg examenul, fie doar probele nepromovate anterior, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare.

Această sesiune este destinată să ofere o nouă șansă absolvenților care nu au reușit să promoveze toate probele în iunie-iulie 2025.

Accesul candidaților în centrele de examen se realizează între orele 7:30 și 8:30, iar proba începe la ora 9:00. Candidații vor avea la dispoziție un interval de 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, calculat imediat după distribuirea acestora.

Este important de știut că elevii pot preda lucrările mai devreme de finalul celor trei ore, dar nu mai devreme de o oră și jumătate de la începerea probei.

În sala de examen, candidații vor fi așezați în ordine alfabetică, câte unul la fiecare bancă. Asistenții vor verifica actele de identitate și vor oferi explicații privind desfășurarea probei înainte de distribuirea subiectelor.

În sălile de examen este interzisă introducerea oricărui gen de ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Acestea trebuie lăsate în spațiile special amenajate pentru depozitare de către comisia de Bacalaureat. Candidații care refuză să respecte această regulă riscă să fie excluși de la examen.

De asemenea, este strict interzisă prezența oricăror materiale auxiliare precum manuale, cărți, dicționare, culegeri sau notițe.

Nu sunt permise nici dispozitivele electronice, inclusiv telefoane mobile, căști audio, ceasuri inteligente sau alte aparate care pot stoca informații ori permite accesul la internet.

Comunicarea între candidați sau cu persoane din exterior este interzisă. Schimbul de materiale sau utilizarea unor metode nepermise de copiere constituie o abatere gravă care poate conduce la anularea lucrării.

Examenul de Bacalaureat sesiunea august 2025 este structurat astfel:

11 august: proba scrisă la limba și literatura română (proba E.a);

12 august: proba obligatorie a profilului (proba E.c);

13 august: proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d);

14 august: proba scrisă la limba și literatura maternă (proba E.b);

18 august: afișarea rezultatelor, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

19-20 august: continuarea perioadei de vizualizare și contestații;

26 august: afișarea rezultatelor finale.

Pentru a promova examenul național de Bacalaureat în sesiunea august 2025, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6.

La prima sesiune a examenului, desfășurată în vara acestui an, procentul de promovare a fost de 76,5% după soluționarea contestațiilor. Aceasta reprezintă o creștere de 2,2% față de procentul inițial de 74,3%. Comparativ, în sesiunea iunie-iulie 2024, rata de promovare a fost de 78,2%.