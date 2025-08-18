Astăzi, luni, 18 august 2025, Ministerul Educației publică primele rezultate ale examenului național de Bacalaureat – sesiunea august-septembrie. Potrivit calendarului oficial, notele vor fi afișate până la ora 12:00, atât online, pe platforma bacalaureat.edu.ro, cât și fizic, la avizierele centrelor de examen.

Listele sunt anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută.

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații care consideră că notele nu reflectă nivelul real al lucrărilor pot formula contestații. Ministerul Educației precizează următorul calendar:

Luni, 18 august 2025, între orele 14:00 – 18:00 – prima sesiune de depunere a contestațiilor;

Marți, 19 august și miercuri, 20 august 2025 – contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, la centrele de examen, cât și electronic.

Fiecare candidat completează și semnează o declarație-tip, prin care își exprimă acordul că nota rezultată după soluționarea contestației este finală și poate modifica nota inițială, fie prin creștere, fie prin scădere.

Rezultatele finale, după recorectarea lucrărilor și soluționarea tuturor contestațiilor, vor fi publicate luni, 26 august 2025.

Conform datelor centralizate de Ministerul Educației și prezentate de edupedu.ro, la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu – cel mai mic număr din ultimii 21 de ani.

18.200 de candidați provin din promoția curentă;

Aproximativ 12.000 sunt absolvenți din promoțiile anterioare.

Situația reflectă scăderea demografică și problemele sistemului educațional. Elevii care au absolvit în 2025 fac parte din așa-numita „Generație experiment” 2012–2025, primul val de elevi care a urmat clasa pregătitoare. Potrivit edupedu.ro, aceștia reprezintă cea mai mică generație de elevi ca număr și au avut un parcurs școlar marcat de abandon, stagnare curriculară și lipsa de coerență a reformelor.

Un candidat este declarat admis la examenul de Bacalaureat dacă îndeplinește, simultan, următoarele criterii: