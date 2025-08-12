Primul modul de cursuri se desfășoară între 8 septembrie și 24 octombrie 2025, urmat de un interval de vacanță în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025. Al doilea modul este programat între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, după care urmează vacanța de iarnă, între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

Modulul trei cuprinde perioada 8 ianuarie 2026 – 6, 13 sau 20 februarie 2026, data finală fiind stabilită de inspectoratele școlare după consultări cu părinții și profesorii. După acest modul, urmează o vacanță mobilă de o săptămână care poate avea loc în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, decizia fiind tot la nivelul inspectoratelor școlare.

Modulul patru este planificat în intervalul 16 februarie, 23 februarie sau 2 martie 2026 până pe 3 aprilie 2026, cu data de început stabilită de inspectorate. După acest modul, urmează vacanța de Paște, între 4 și 14 aprilie 2026. Ultimul modul, al cincilea, începe pe 15 aprilie 2026 și se încheie pe 19 iunie 2026.

Pentru anumite clase terminale există excepții în ceea ce privește durata anului școlar. Astfel, clasa a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor avea un an școlar de 34 de săptămâni, cu final pe 5 iunie 2026. Clasa a VIII-a va avea 35 de săptămâni, terminând pe 12 iunie 2026.

În cazul liceelor cu filieră tehnologică (cu excepția celor menționate anterior) și al învățământului profesional, anul școlar va cuprinde 37 de săptămâni, cu final pe 26 iunie 2026. Durata învățământului postliceal va fi stabilită conform planurilor-cadru în vigoare.

Programul „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” vor fi organizate între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, fiecare program având o durată de cinci zile lucrătoare consecutive. Datele exacte de desfășurare vor fi stabilite de fiecare unitate școlară, însă aceste activități nu pot avea loc în același modul. În liceele tehnologice și în școlile profesionale, în aceste perioade vor fi organizate activități de instruire practică.

În anul școlar 2025 – 2026, pe lângă vacanțele menționate, elevii vor beneficia de zile libere cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, care va fi sărbătorită pe 5 octombrie 2025. De asemenea, vor fi respectate toate zilele de sărbătoare legală prevăzute în Codul Muncii și în contractul colectiv de muncă aplicabil.