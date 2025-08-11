Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i spune că nu sunt de acord cu măsurile luate de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar. Ei spun că premierul i-a ascultat, dar nu părea să le ia în serios problemele.

Liderii sindicali au anunțat că vor boicota începutul anului școlar. Sindicaliștii spun că, deși anul școlar ar trebui să înceapă pe 1 septembrie, vor decide dacă vor începe sau nu cursurile pe 8 septembrie, așa cum este planificat. Ei avertizează că protestele vor continua și vor fi tot mai mari.

De asemenea, cer demisia ministrului Educației, Daniel David.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Sindicatele din educație strâng semnături pentru o propunere de lege prin care vor să anuleze unele măsuri din primul pachet de reformă. Printre acestea: creșterea numărului de elevi dintr-o clasă, mărirea numărului de ore obligatorii pentru profesori și scăderea tarifului pentru plata cu ora. Ei cred că această inițiativă ar putea fi susținută în Parlament de politicienii populiști.

Sindicatele mai propun ca profesorii care se angajează ca titulari în școli din zone rurale, defavorizate sau izolate să primească o primă de instalare egală cu trei salarii de bază.

Trei mari federații sindicale din învățământ — Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” — care reprezintă peste 250.000 de angajați, au decis să folosească dreptul cetățenilor de a propune legi. Decizia vine în contextul protestelor zilnice din fața Ministerului Educației, după intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind măsuri fiscal-bugetare.

Sindicaliștii au format un comitet care va strânge 100.000 de semnături de la cetățeni cu drept de vot din cel puțin un sfert din județele țării. Scopul: depunerea unui proiect de lege care să anuleze măsurile luate fără studii de impact, prin Legea nr. 141/2025, și care, spun ei, pun în pericol sistemul de educație.

Sindicatele din educație strâng peste 100.000 de semnături pentru o lege care să anuleze măsurile din Legea nr. 141/2025 ce au afectat școala și angajații. Ei vor să oprească: creșterea numărului de elevi din clasă, mărirea orelor obligatorii pentru profesori, scăderea tarifului pentru plata cu ora și reducerea degrevărilor pentru personalul de conducere.

În plus, propun ca, din anul școlar 2026-2027, profesorii titulari care merg în școli din sate sau zone izolate să primească o primă neimpozabilă egală cu trei salarii de bază. Sindicatele acuză clasa politică că tratează educația ca pe „Cenușăreasa” bugetului și cer sprijinul părinților, elevilor majori și studenților pentru a strânge semnăturile necesare.