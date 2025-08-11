Ilie Bolojan, președintele PNL, a spus că, având în vedere situația dificilă din țară și diferențele dintre partidele din coaliție, aceasta a mers bine până acum. El a menționat că respectul între partide și înțelegerea faptului că, într-o coaliție, libertatea fiecăruia este influențată și de parteneri ajută ca lucrurile să funcționeze normal și pe viitor.

A adăugat că toate partidele au o responsabilitate nu doar față de alegătorii lor, ci față de întreaga țară. Întrebat ce notă ar da coaliției, a spus că ar fi 8.

„Eu cred că, dat fiind dificultatea acestei coaliţii şi diferenţele dintre partide, cel puţin până în momentul de faţă a funcţionat în condiţii decente. Respectul între partide şi conştientizarea faptului că într-o coaliţie uneori libertăţile tale sunt uşor condiţionate şi de partenerii tăi, în aşa fel încât lucrurile să funcţioneze, vor face ca lucrurile să meargă în condiţii normale şi în perioada următoare. E o problemă de responsabilitate pe care toate partidele o au, nu faţă de electoratul lor, ci faţă România”, a declarat el, duminică seară, în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan a spus că speră ca PSD să nu iasă de la guvernare, pentru că fiecare partid din coaliție are datoria să ajute țara să meargă înainte. El a arătat că stabilitatea politică este importantă pentru ca măsurile luate să fie previzibile, pentru a lucra eficient și pentru a avea politici pe termen lung, normalitate și șanse de dezvoltare.

A explicat că nu este ușor să existe înțelegere într-o coaliție formată din patru partide și grupul minorităților, din cauza istoriei și pozițiilor diferite ale acestora. Totuși, a adăugat că problemele țării sunt atât de grave încât este momentul ca politicienii să demonstreze că sunt în politică pentru a face bine, punând pe primul loc responsabilitatea de a duce țara înainte.

„Sper să nu avem astfel de situaţie şi eu cred că toţi cei care suntem în guvernare suntem conştienţi de situaţia în care se găseşte ţara noastră, iar un indicator important după care este judecată o ţară este şi cel legat de stabilitatea politică. Stabilitatea politică înseamnă predictibilitatea atunci când iei măsuri, înseamnă capacitatea de a lucra efectiv şi înseamnă politici pe termen lung, înseamnă normalitate şi posibilităţi de dezvoltare. Întotdeauna într-o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor nu este uşor să armonizezi lucrurile, pentru că sunt istorii ale partidilor diferite, poziţionări care au fost diferite în aceşti ani. Dar în afară de aceste lucruri, problemele ţării noastre sunt atât de serioase, încât, dacă într-adevăr şi ceea ce ne-a împins în politică este să facem lucruri bune pentru ţara noastră, acum avem ocazia să dovedim acest lucru, pentru că aici nu mai e vorba de poziţionări într-o problemă sau alta, este pur şi simplu de responsabilitatea de a duce ţara înainte.”

Ilie Bolojan a spus că toate măsurile din cele două pachete au fost discutate și aprobate în coaliție, fiind parte din programul de guvernare. A precizat că aceste proiecte sunt analizate periodic, chiar dacă partidele nu au mereu aceeași abordare. El a adăugat că, atunci când apar propuneri din partea unui partid, caută să le integreze în planul general, astfel încât ideile bune de la fiecare formațiune să fie puse în practică.