Una dintre principalele modificări este introducerea posibilității ca avocații să primească indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație de maternitate și ajutor pentru creșterea copilului. Condițiile stabilite prevăd un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului.

Beneficiarii trebuie să nu realizeze venituri din exercitarea profesiei în această perioadă și să aibă toate obligațiile achitate către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

De asemenea, prin abrogarea articolului 95, avocații nu vor mai fi obligați să suspende voluntar exercitarea profesiei pentru a primi ajutorul pentru creșterea copilului. Acest aspect elimină o barieră importantă și le permite profesioniștilor să își continue activitatea sau să o reia fără riscul pierderii sprijinului social.

Modificările legislative au scopul de a asigura avocaților un cadru de protecție socială comparabil cu al altor profesii liberale. Acestea sunt gândite să răspundă realităților practice și să creeze un echilibru între viața profesională și cea de familie.

Situațiile de maternitate și creșterea copilului sunt evidențiate ca priorități, iar legea oferă soluții moderne și echitabile pentru ca profesia să fie compatibilă cu aceste etape din viață.

Inițiativa legislativă a fost depusă de senatorii Cristian Niculescu-Țâgârlaș și Cătălin-Daniel Fenechiu și a beneficiat de sprijinul deputaților Alina-Ștefania Gorghiu și Oana Murariu.

Totodată, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) s-a implicat activ, contribuind decisiv la definitivarea și susținerea acestor modificări. Prin dialog constant și sprijin tehnic, organizația a reușit să transmită nevoile reale ale profesiei către decidenții politici.

Senatorul Cristian Niculescu-Țâgârlaș a transmis că adoptarea proiectului este o etapă importantă în modernizarea cadrului legislativ al profesiei de avocat. El a afirmat că va continua să susțină inițiative menite să consolideze statutul social al profesiilor liberale și să le adapteze la realitățile contemporane.