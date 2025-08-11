Premierul Ilie Bolojan a afirmat duminică seara, într-o emisiune televizată, că şcolile ar trebui să îşi deschidă porţile pe 8 septembrie, în ciuda nemulţumirilor exprimate de cadrele didactice şi sindicatele din educaţie referitoare la măsurile recente adoptate de Guvern.

El a precizat că, în mod normal, şcolile trebuie să înceapă anul şcolar şi şi-a exprimat speranţa că angajaţii din sistemul de învăţământ vor înţelege realităţile bugetare actuale.

Ilie Bolojan a explicat că modificările recente, precum creşterea cu două ore a normei didactice şi comasarea unor unităţi de învăţământ, reprezintă măsuri menite să reaşeze anumite aspecte ale sistemului educaţional.

Ilie Bolojan a subliniat că această comasare, care presupune creşterea numărului de elevi în şcoli, va conduce într-adevăr la unele comasări de unităţi şcolare, însă a menţionat că legislaţia permite flexibilitate pentru ca, de la caz la caz, să se ia măsuri astfel încât fiecare unitate administrativă cu o şcoală independentă să poată avea personalitate juridică separată, dacă este necesar.

Totodată, el a asigurat că aceste schimbări nu afectează procesul de învăţământ și a insistat asupra necesităţii unui dialog deschis pe acest subiect.

„În mod normal ar trebui să înceapă școlile. Eu sper că oamenii care lucrează în sistemul de învățământ din România sunt conștienți de realitățile pe care le avem. Și aici măsurile care au fost luate nu fac decât să reașeze anumite lucruri și practic, s-a crescut cu două ore norma didactică în învățământul din România. Sunt foarte mulți elevi și creșterea numărului de elevi pe care îl are o școală va duce într-adevăr la comasări, dar în aplicarea acestei legislații există flexibilitatea ca, de la caz la caz, să se ia anumite măsuri, în așa fel încât fiecare unitate administrativă pe teritoriul căreia există o școală care funcționează independent să aibă personalitatea juridică independentă, dacă este cazul. Dar aceste lucruri nu afectează procesul de învățământ. Trebuie să discutăm deschis. Am fost primar în Oradea, am avut peste 70 de unități școlare, le-am fuzionat, au rămas mai puține, undeva aproape 50 și nu s-a întâmplat nimic, pentru că atunci când am făcut acest lucru, finanțarea urmărea elevul. Și cu cât aveai mai mulți elevi la o școală, cu atâta primeai mai mulți bani. Și s-a văzut că procesul de învățământ a fost afectat. Ceea ce trebuie avut grijă la țară este, într-adevăr să luăm măsuri în așa fel încât clasele care sunt simultane să nu mai existe, dar nici să nu avem clase simultane în care numărul de elevi dintr-o clasă este mai mic decât numărul de profesori la clasa respectivă”, a explicat premierul la Antena 3.

Premierul a mai spus că, în zonele rurale, unde clasele au un număr foarte mic de elevi, este mai eficient ca aceştia să fie transportaţi către şcoli mai bine dotate din localităţile apropiate, în loc să se menţină clase simultane cu puţini elevi.

Ilie Bolojan a explicat că, în loc să se trimită profesorii în satele mici, unde predarea este dificilă, este mai bine ca elevii să fie duşi la cea mai bună şcoală din comuna vecină.

De asemenea, Ilie Bolojan a subliniat că deciziile trebuie să fie raţionale şi adaptate fiecărui caz în parte, iar acolo unde nu există o şcoală în apropiere, pot fi găsite soluţii excepţionale.

El a mai adăugat că sistemul de microbuze şcolare, prezent în aproape toate comunele din România, asigură transportul elevilor către şcolile din centrele de comună sau localităţi apropiate.

În final, premierul a menţionat că această reformă era necesară, întrucât situaţia acumulată până acum nu mai putea continua, iar menţinerea sistemului vechi nu mai este sustenabilă în învăţământ.