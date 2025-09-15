UPDATE

Moţiunea simplă împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, a fost respinsă de plenul Senatului, cu 82 de voturi „împotrivă” şi 40 de voturi „pentru”.

UPDATE

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării, cu trei puncte simple.

„În fiecare an, începând cu anul viitor, bugetul nu poate să fie egal sau mai mic decât bugetul din anul trecut. Doi, educaţia şi cercetarea le păstrăm măcar un deceniu împreună, fiindcă generarea cunoaşterii nu se poate separa de diseminarea ei prin educaţie. Şi, trei, orice măsură mare trebuie să se înscrie în limitele Unii Europene şi OCDE”, a spus Daniel David în plenul Senatului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Senatul discută și votează, chiar acum, o moțiune prin care sunt criticate politicile Guvernului Bolojan în educație. Moțiunea a fost depusă de Petrișor Peiu (AUR) și este semnată de 38 de senatori din Opoziție.

Opoziția spune că, din cauza măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan, peste 15.000 de profesori suplinitori și cu normă redusă își vor pierde locurile de muncă, ceea ce înseamnă concedieri mascate. Sindicatele din învățământ avertizează că asta lovește în profesori cu experiență și calificări. Totuși, Guvernul Bolojan justifică măsurile prin nevoia de a reduce deficitul bugetar, dar Consiliul Fiscal arată că economia obținută e foarte mică: doar 0,02% din PIB (378 de milioane de lei).

Inițiatorii moțiunii critică și scăderea fondului pentru burse, precum și problemele elevilor de la sate, care trebuie să meargă distanțe mari până la școală, riscând să abandoneze studiile. Opoziția cere: anularea măsurilor luate în educație, respect pentru profesori, oprirea „derapajelor ideologice” din programa școlară, finanțarea educației cu minimum 6% din PIB și mai mult dialog cu profesorii, elevii și sindicatele.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. (…) Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice. (…) Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. Ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă. Vă chemăm să votaţi această moţiune, nu pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României, pentru viitorul ţării, pentru onoarea noastră ca parlamentari”, se arată în textul moţiunii.

Daniel David a anunțat deja că își va da demisia din funcția de ministru al Educației dacă va trece moțiunea depusă de AUR împotriva lui. Potrivit lui, moțiunea ar putea fi adoptată doar dacă ar primi voturi și din partea parlamentarilor din coaliția de guvernare.

În discuțiile cu diferite părți din sistemul de educație, oamenii au refuzat să accepte ideea că România se află într-o criză, motiv pentru care au fost introduse măsuri de austeritate. Dacă va primi sprijinul coaliției de guvernare, se va putea trece de la măsuri de austeritate la reforme, a spus el.

Daniel David a precizat că măsurile criticate nu au fost ale lui personal, ci au făcut parte din programul de guvernare asumat de coaliția de guvernare. El a spus că, în condiții normale, nu ar fi mers pe aceleași măsuri și că, dacă cei care au propus programul nu le mai susțin, nici el nu are de ce să le susțină.