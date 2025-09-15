Adrian Câciu a explicat că plafonarea actuală limitează adaosul comercial la un nivel rezonabil de 20%, reprezentând profitul obținut de comercianți peste costurile de achiziție și distribuție. În opinia sa, fără această limită, puseul inflaționist se va resimți începând cu luna septembrie, se va accentua în octombrie și ar putea împinge inflația la valori de două cifre, între 12% și 15%. El a subliniat că prevenirea acestei evoluții este mai puțin costisitoare pentru bugetul de stat decât combaterea ei ulterioară.

În paralel, fostul ministru a anunțat că, dacă Guvernul nu prelungește măsura, PSD va depune un proiect legislativ care să fie adoptat de Parlament până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea să rămână în vigoare. Inițiativa ar urma să fie sprijinită inclusiv de parlamentari PNL și USR. Potrivit acestuia, plafonarea adaosului comercial nu implică cheltuieli bugetare, dar are rolul de a proteja puterea de cumpărare și de a menține stabilitatea economică.

„Am făcut calcul și vă spun cât va fi: 15%. Se plafonează un adaos comercial, este unul rezonabil de 20%. Eu cred că adaosul comercial, pentru oricine știe o fărâmă de economie, înseamnă ceea ce este peste costuri. Adică este ceea ce ar câștiga comerciantul din tranzacționarea unui produs – profitul”, a transmis fostul ministru.

Adrian Câciu a subliniat că statul nu poate urmări creșterea veniturilor fiscale prin sărăcirea populației și a companiilor. În viziunea sa, protejarea consumatorilor este esențială pentru a asigura încasări bugetare stabile în anii următori.

„O să vedeți că în septembrie vom resimți integral puseul inflaționist, chiar și un pic din octombrie și s-ar putea totuși să nu rămânem doar în 10% ci să mergem în 12%. Peste asta nu mai e nevoie să mai pui gaz pe focul inflației pentru că e greu să te lupți cu inflația, să o combați, pentru că te costă foarte mult de la bugetul de stat. Mai bine să previi”, a mai spus Câciu.

Decizia privind neprelungirea plafonării adaosului comercial a fost deja luată la nivelul coaliției de guvernare, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, precizând că în momentul respectiv nu a existat nicio opinie contrară.

„Dacă Ilie Bolojan nu ia decizia de a prelungi măsura plafonării adaosului comercial – noi o să aflăm astzăi sau mâine acest lucru – o să depunem o inițiativă legislativă care până la 1 octombrie va fi pe masa președintelui Nicușor Dan, aprobată de Parlament, pentru că vă garantez că și parlamentari ai PNL sau USR vor vota alături de noi”, a completat Câciu.

Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații se opun ferm acestei decizii. Fermierii au avertizat, la rândul lor, că eliminarea măsurii va duce inevitabil la creșterea prețurilor la raft, ceea ce va afecta puternic consumatorii.