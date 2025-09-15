Banca Națională a României a anunțat luni noi valori pentru principalele monede și pentru aur, indicând o ușoară ajustare față de sfârșitul săptămânii trecute. Euro a continuat să scadă, atingând un curs de 5,0632 lei, în scădere de la 5,0694 lei cât era vineri.

Dolarul american a înregistrat, de asemenea, o scădere, ajungând la 4,3104 lei, comparativ cu 4,3258 lei anterior. Lira sterlină a înregistrat o valoare ușor mai mare, fiind cotată la 5,8585 lei, față de 5,8565 lei anterior.

Francul elvețian a scăzut marginal, ajungând la 5,4178 lei, de la 5,4221 lei. În ceea ce privește aurul, prețul unui gram a coborât la 504,1740 lei, de la 506,8417 lei.

Banca Națională a României a publicat luni ultimele valori ale indicilor ROBOR, evidențiind o stabilitate generală pe termen scurt, cu ușoare ajustări la maturități mai lungi.

Indicele ROBOR pentru tranzacțiile overnight și la două zile a rămas constant, la 5,45%, în timp ce pentru termen de o săptămână s-a situat la 5,46%. Pe termen de o lună și trei luni, valorile au fost similare cu cele din săptămâna precedentă, respectiv 5,81% și 6,25%, în timp ce pentru șase și 12 luni s-au înregistrat creșteri marginale, ajungând la 6,34% și 6,51%.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a fost menținut stabil în primul trimestru al anului 2025, conform ultimei raportări. Valoarea trimestrială a IRCC a rămas la 5,55%, aceeași ca în ultimele trei luni ale anului precedent.

Această stabilitate marchează o perioadă de relativă echilibrare comparativ cu variațiile observate în trimestrele anterioare, când indicele fluctuase între 5,66% și 5,99%. Autoritățile au explicat că menținerea acestui nivel indică o evoluție constantă a pieței creditelor de consum și nu sugerează presiuni semnificative asupra costului finanțării pentru populație.

IRCC, reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 19/2019, rămâne principalul reper pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei destinate consumatorilor.

Indicele de referință zilnic pentru creditele consumatorilor (IRCC) a înregistrat în perioada începutului lunii septembrie o ușoară scădere, după câteva zile consecutive de stabilitate la valori mai ridicate. Pe 12 septembrie, indicele a fost raportat la 5,56%, marcând o tendință descendentă față de 5,62% înregistrat la începutul lunii.