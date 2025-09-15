După invazia rusă în Ucraina din 2022, Statele Unite și aliații lor au interzis tranzacțiile cu Banca Centrală și Ministerul de Finanțe al Rusiei, blocând active suverane rusești evaluate la 300-350 de miliarde de dolari. Acestea constau în principal în obligațiuni guvernamentale europene, americane și britanice, depozitate într-un fond european de valori mobiliare.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că dorește ca Uniunea Europeană să identifice o nouă modalitate de finanțare a apărării Ucrainei prin utilizarea lichidităților generate de activele rusești înghețate. Conform informațiilor publicate de Politico, Comisia Europeană analizează varianta ca depozitele în numerar rusești de la Banca Centrală Europeană, rezultate din obligațiunile ajunse la scadență, să fie folosite pentru finanțarea unui „împrumut de reparații” acordat Ucrainei.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, recent decorat de Vladimir Putin și în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a transmis că Rusia va urmări statele europene prin toate mijloacele posibile, atât în instanțele naționale și internaționale, cât și în afara acestora, dacă se va ajunge la confiscarea activelor.

„Dacă acest lucru se va întâmpla, Rusia va sta cu ochii pe statele UE, precum şi pe degeneraţii europeni de la Bruxelles şi pe ţările individuale ale UE care încearcă să ne confişte proprietatea, până la sfârşitul secolului”, a transmis fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, proaspăt decorat de Vladimir Putin, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Moscova susține că o astfel de acțiune ar echivala cu un furt din partea Occidentului și ar afecta serios încrederea în obligațiunile și monedele Statelor Unite și Europei. În același timp, statele europene consideră că Rusia este direct responsabilă pentru distrugerile provocate Ucrainei în cel mai sângeros conflict terestru din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial și că trebuie constrânsă să plătească.

Există însă și voci îngrijorate în mediul bancar, care avertizează asupra precedentului periculos pe care l-ar crea o eventuală confiscare a activelor suverane. Potrivit acestora, o astfel de decizie ar putea afecta încrederea investitorilor în obligațiunile de stat occidentale.

Medvedev a mai declarat la începutul lunii că Rusia intenționează să ocupe și mai mult teritoriu ucrainean și să vizeze proprietățile britanice din întreaga lume, după ce Londra a confirmat că a utilizat aproximativ 1,3 miliarde de dolari din fondurile provenite din activele rusești înghețate pentru achiziția de arme destinate Ucrainei.

Conform agenției ruse RIA, investițiile străine directe realizate de Occident în economia Rusiei se ridică la aproximativ 285 de miliarde de dolari, sumă care ar putea fi pusă în pericol în cazul confiscării activelor rusești.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Alianţa Nord-Atlantică se află, de facto, în război cu Rusia, răspunzând astfel afirmaţiilor făcute de ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski. Oficialul rus a precizat că implicarea NATO este vizibilă prin sprijinul direct şi indirect acordat Kievului, ceea ce confirmă, în opinia sa, rolul activ al organizaţiei în conflict.

„NATO este în război cu Rusia. Este evident şi nu este nevoie de dovezi suplimentare. NATO este implicată de facto în acest război (n.red. prin acordarea de sprijin direct şi indirect regimului de la Kiev)”, a subliniat reprezentantul Kremlinului.

Afirmaţiile Kremlinului vin după ce şeful diplomaţiei poloneze declarase că garanţiile de securitate oferite Ucrainei au scopul de a descuraja Rusia. Sikorski a subliniat că, în cazul în care Moscova ar încerca o nouă agresiune asupra Ucrainei, NATO ar putea intra într-un conflict deschis cu Federaţia Rusă.

„Garanţiile de securitate (pentru Ucraina) au rolul de a descuraja un potenţial adversar. Deci, ceea ce spunem este că, dacă se ajunge la un fel de pace, data viitoare când Rusia va încerca ceva împotriva Ucrainei, s-ar putea să intrăm în război cu Rusia”, a spus ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski.

În replică, Dmitri Peskov a acuzat statele europene că ignoră cauzele profunde ale crizei ucrainene şi că, prin această atitudine, împiedică găsirea unei soluţii paşnice. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, negocierile dintre Moscova şi Kiev sunt practic blocate, iar în prezent nu există o dată stabilită pentru o nouă întâlnire directă.