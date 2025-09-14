Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacțiile NATO fără a provoca un conflict direct. El a precizat că aparatele nu erau încărcate cu explozibili și nu au produs victime, dar a avertizat că un atac cu morți ar fi determinat un răspuns „mult mai dur” din partea Varșoviei. În paralel, Keith Kellogg, consilier apropiat al lui Donald Trump, a transmis la Kiev un avertisment liderilor europeni: „Nu-l puneţi pe Trump într-o situaţie în care să creadă că este folosit”.

Incursiunea recentă a dronelor rusești în Polonia nu a provocat victime și nu a implicat explozibili, însă Varșovia consideră episodul un semnal menit să testeze reacția NATO.

„Interesant este că toate erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război”, a spus Sikorski la Kiev.

El a respins criticile privind eficiența apărării aeriene poloneze, deși doar trei sau patru din cele 19 drone ar fi fost doborâte:

„Dronele nu şi-au atins ţintele şi au provocat pagube minore proprietăţii, nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, conform definiţiilor ucrainene, ar fi fost considerat un succes 100%”.

În plus, Sikorski a contestat sugestia lui Donald Trump că incidentul ar fi putut fi o eroare:

„Poţi să crezi că una sau două s-au abătut de la ţintă, dar 19 erori într-o singură noapte, în şapte ore, îmi pare rău, nu cred”.

NATO a anunțat vineri suplimentarea avioanelor pe flancul estic pentru a contracara viitoare atacuri cu drone. Sâmbătă, Polonia și aliații au ridicat din nou aeronave în urma unor alerte venite din vestul Ucrainei, iar aeroportul din Lublin a fost închis temporar. România a raportat, la rândul ei, o incursiune de dronă, trimițând două avioane F-16 pentru monitorizare.

„Ucrainenii au echipamente mai bune pentru a face faţă dronelor ruseşti şi au o experienţă mult mai profundă şi mai actualizată în ceea ce priveşte rezistenţa împotriva armatei ruse”, a spus Sikorski. „Este ceva ce publicul şi guvernele din Occident trebuie să integreze urgent în gândirea lor – că ucrainenii sunt cei care ne vor instrui cum să ne opunem Rusiei, şi nu invers”.

Antrenamentele pentru echipele poloneze anti-drone vor fi organizate într-un centru NATO din Polonia.

Donald Trump a transmis prin video că războiul nu ar fi început dacă el ar fi fost președinte și a susținut că a făcut „mai multe progrese către pace în ultimele trei luni decât a făcut Joe Biden în trei ani”.

Keith Kellogg a completat, avertizându-i pe europeni:

„Un sfat pe care l-aş da tuturor celor care lucrează cu preşedintele Trump este să nu-l pună într-o situaţie în care să creadă că este folosit, pentru că asta este probabil cea mai proastă poziţie în care te poţi afla faţă de el”.

Sikorski a spus că speră ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă va obţine „o pace echitabilă”: „o Ucraină în cadrul unor graniţe apărate” și „o Ucraină care se integrează cu Occidentul”.

Polonia a precizat că nu intenționează să trimită trupe într-o asemenea misiune, iar Radosław Sikorski a atras atenția, în cadrul conferinței, asupra riscului unei retorici exagerate legate de viitoarele garanții de securitate.

Oficialul polonez a atras atenția asupra riscurilor unor promisiuni exagerate: