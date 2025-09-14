El a afirmat că este nevoie de o schimbare a guvernului britanic, susținând că timpul până la următoarele alegeri este prea lung și că ar trebui să fie dizolvat parlamentul pentru a organiza alegeri anticipate. Miliardarul, care a fost până recent foarte apropiat de Donald Trump, a exprimat această opinie la evenimentul din Londra.

„Chiar cred că trebuie să aibă loc o schimbare de guvern în Marea Britanie. Nu se poate – nu mai avem încă patru ani sau când vor fi următoarele alegeri, este prea mult timp. Trebuie făcut ceva. Trebuie să aibă loc o dizolvare a parlamentului şi să se organizeze noi alegeri”, a opinat miliardarul până de curând foarte apropiat de Donald Trump.

Nu este prima dată când Musk se implică în politica din Marea Britanie. El a intrat anterior într-un conflict verbal cu guvernul britanic pe tema bandelor de pedofili și a criticat Legea privind siguranța online din 2023, considerând că aceasta reprezintă o amenințare pentru libertatea de exprimare, notează The Guardian.

Musk întreținea o relație cordială cu Nigel Farage, liderul partidului extremist Reform UK, și au circulat zvonuri că ar fi putut face o donație partidului. Aceasta a avut loc înainte ca CEO-ul Tesla să solicite înlocuirea liderului Reform UK în cadrul unei dispute legate de sprijinul acordat lui Tommy Robinson.

Sâmbătă, Elon Musk, proprietarul platformei X, s-a conectat prin videoconferință și a vorbit cu Robinson în fața a mii de spectatori, criticând ceea ce a numit „virusul mintal woke” și avertizând mulțimea că „violența se apropie”.

Musk le-a transmis mulțimii adunate în centrul Londrei că apelul său se adresează bunului simț britanic, subliniind importanța de a privi atent în jur și de a se întreba: „Dacă acest lucru continuă, în ce lume vei trăi?”.

„Acesta este un mesaj adresat centrului raţional, oamenilor care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-şi trăiască viaţa. Sunt liniştiţi, îşi văd de treburile lor. Mesajul meu pentru ei este: dacă situaţia continuă aşa, violenţa va ajunge şi la voi, nu veţi avea de ales. Vă aflaţi într-o situaţie crucială. Indiferent dacă alegeţi violenţa sau nu, violenţa va ajunge la voi. Ori ripostaţi, ori muriţi, ăsta este adevărul, cred”, a declarat Musk.

Miliardarul le-a mai declarat participanților că „stânga este partidul crimelor”, făcând referire la moartea activistului conservator american Charlie Kirk.

„Există atât de multă violenţă la stânga, prietenul nostru Charlie Kirk a fost ucis cu sânge rece săptămâna aceasta, iar oamenii de stânga sărbătoresc acest lucru în mod deschis. Stânga este partidul crimelor şi al celebrării crimelor. Adică, gândiţi-vă puţin la asta, cu asta avem de-a face aici”, a continuat Musk.

Se estimează că peste 110.000 de persoane au participat sâmbătă la mitingul de extremă dreapta, considerat unul dintre cele mai ample evenimente naționaliste din ultimele decenii.

La eveniment au luat cuvântul, pe lângă Musk, și personalități precum Katie Hopkins și politicianul francez de extremă dreapta Éric Zemmour.