Tesla, compania fondată de Elon Musk, a depus la autoritatea britanică de reglementare în domeniul energiei (OFGEM) o cerere pentru obținerea unei licențe de furnizare a energiei electrice către gospodării din Regatul Unit. Dacă va fi aprobată, această mișcare ar permite gigantului american să concureze direct cu principalii jucători din industrie în Anglia, Țara Galilor și Scoția, relatează CNN.

Potrivit documentelor oficiale, solicitarea a fost înregistrată la sfârșitul lunii trecute de Tesla Energy Ventures Limited, companie cu sediul în Manchester, și poartă semnătura lui Andrew Payne, director al entității și, conform profilului său de LinkedIn, șef al departamentului de energie pentru regiunea EMEA al Tesla.

Deși este cunoscută la nivel global ca producător de automobile electrice, Tesla operează și o divizie de soluții energetice, oferind baterii de stocare și panouri solare. Segmentul energetic a devenit tot mai profitabil: anul trecut, veniturile din vânzarea de celule solare, baterii și alte produse conexe au crescut cu 93%, adică 1,5 miliarde de dolari față de anul anterior.

În prezent, Tesla furnizează energie electrică rezidențială în Texas, iar extinderea în Marea Britanie ar marca o nouă etapă în diversificarea afacerilor companiei, pe fondul unor provocări în sectorul auto. În trimestrul aprilie–iunie, veniturile din vânzările de mașini au scăzut cu 16%, iar totalul veniturilor companiei s-a redus cu 12%. Modelele vedetă, Model Y și Model 3, au înregistrat un declin de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce vânzările Cybertruck și ale altor modele premium au scăzut cu 52%.

Piața britanică nu face excepție de la acest trend: în iulie, livrările de vehicule Tesla noi au fost cu 60% mai mici decât în aceeași lună din 2024, potrivit datelor Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule (SMMT). În Europa, scăderea anuală a fost de 22%, conform Asociației Producătorilor Europeni de Automobile.

În 2023, Tesla anunța pe LinkedIn recrutarea unui șef de operațiuni pentru divizia Tesla Electric din Marea Britanie, precizând că obiectivul este „accelerarea tranziției către energia durabilă”. Mesajul sublinia:

„Credem cu tărie că simplificarea și îmbunătățirea experienței clienților în ceea ce privește energia electrică cu amănuntul și centralele electrice virtuale sunt esențiale pentru a încuraja o adopție semnificativă în rândul consumatorilor. Oferirea unei experiențe simple și fără probleme va permite utilizarea pe deplin a flexibilității rezidențiale de mică amploare pentru a susține tranziția rețelei către 100% surse regenerabile.”

Dacă OFGEM va aproba cererea, Tesla ar putea intra în competiție directă cu giganți energetici britanici, mizând pe integrarea tehnologiilor de stocare și producere a energiei regenerabile în portofoliul consumatorilor casnici.