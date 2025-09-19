În ședința din 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, împreună cu Karoly Borbely și Marian Fețită, a decis încetarea contractelor de mandat de comun acord.

„Hidroelectrica informează acționarii şi investitorii asupra faptului că, în cadrul ședinței din dată de 19 septembrie 2025, Consiliul de Supraveghere, împreună cu domnul Karoly Borbely – Președintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Fetiţă – Membru Directorat/CFO, au hotărât încetarea de comun acord a contractelor de mandat, începând cu dată de 19 septembrie 2025”, a transmis compania.

Ministerul Energiei a explicat că măsura are rolul de a preveni o penalizare estimată la 25 milioane de euro din PNRR, cauzată de probleme de guvernanță la Hidroelectrica și Complexul Energetic Oltenia.

Comisia Europeană a indicat că numirea lui Borbely, în 2023, ar fi fost realizată în condiții de conflict de interese, întrucât acesta făcuse parte din comitetul care a supervizat selecția. De asemenea, existau dubii privind eligibilitatea directorului financiar.

Bogdan Ivan a declarat că demisia celor doi a fost un act de responsabilitate, menit să protejeze România de pierderi financiare. Ministrul l-a descris pe Borbely drept „unul dintre cei mai buni CEO din Europa”, adăugând că plecarea lui reprezintă „o mare pierdere”.

„Pentru a nu pune România într-o situație să piardă bani, domnia sa a ales să se sacrifice”, a declarat Ivan.

Totodată, el a dat asigurări că Hidroelectrica rămâne o companie de top și că se pregătește o nouă conducere profesionistă.

Într-o postare pe LinkedIn, Borbely a subliniat realizările mandatului său: investiții crescute de la 200 milioane lei în 2023 la 1 miliard lei până la finalul lui 2025, digitalizare și modernizarea serviciilor pentru clienți.

El a insistat că raportul KPMG a confirmat transparența procedurii de selecție și a spus că demisia sa are ca prioritate protejarea României de penalizări și stabilitatea companiei pe piața de capital.