„Analizele prezentate în cadrul dezbaterii organizate de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), la Palatul Parlamentului, cu tema „Reforma Companiilor de Stat: de la Risipă la Performanță” au arătat că România pierde până la 10 miliarde de euro din cauza managementului defectuos și a risipei din companiile de stat. Acești bani ar putea fi folosiți pentru investiții majore care să îmbunătățească direct viața românilor. Cu această sumă s-ar putea construi peste 1.100 de școli complet dotate sau pentru dotarea a peste 100 de spitale. Aceeași sumă ar putea contribui la majorarea pensiilor cu 15% sau ar putea crește bugetul alocat educației cu 2%”, a transmis FACIAS într-un comunicat.

