Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a transmis, vineri, că monitorizează permanent utilizarea bugetului destinat asistenţei medicale şi că, în prezent, pacienţii oncologici nu se confruntă cu întreruperi în tratamente. Situaţia vine însă pe fondul unor dificultăţi financiare majore: Ministerul Finanţelor caută soluţii pentru plata unor obligaţii scadente de 2,8 miliarde de lei.

”Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanţelor pentru identificarea soluţiilor necesare în vederea achitării tuturor obligaţiilor scadente în luna august, în valoare de 2,8 miliarde lei. Totodată, CNAS utilizează toate pârghiile legale pentru a evita discontinuităţile în asigurarea tratamentelor medicale, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive”, a transmis, vineri, CNAS.

Pentru a preveni blocajele, CNAS a redistribuit credite de angajament în valoare de 405 milioane de lei către spitale, astfel încât medicamentele oncologice să ajungă la pacienţi fără întreruperi.

Preşedintele instituţiei, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, a cerut o analiză detaliată a Programului Naţional de Oncologie, iar concluzia a fost că, deşi în şapte judeţe şi în Bucureşti s-au semnalat probleme punctuale, acestea au fost gestionate, iar tratamentele continuă să fie acordate.

”În acelaşi scop, preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, a solicitat situaţia detaliată a derulării Programului Naţional de Oncologie în întreaga ţară, iar analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului naţional de sănătate, înregistrându-se probleme punctuale în unele unităţi sanitare din 7 judeţe şi din municipiul Bucureşti. Situaţia a fost monitorizată şi gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienţilor oncologici”, a mai transmis instituţia citată.

Totuşi, criza nu se rezumă la zona administrativă. În paralel, problema tratamentelor oncologice a ajuns şi pe masa instanţelor. Un pacient bolnav de cancer a cerut, prin ordonanţă preşedinţială, garantarea accesului la tratament, dar dosarul a fost suspendat la Curtea de Apel Bucureşti din cauza protestului magistraţilor. Deşi aceştia au anunţat că vor judeca toate cauzele urgente, cazul pacientului a fost amânat.

Consiliul Superior al Magistraturii a subliniat, joi, că responsabilitatea reală de a asigura medicamentele şi tratamentele oncologice revine statului, prin instituţiile competente, şi nu judecătorilor.

”Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, a arătat Secţia pentru judecători a CSM.

În faţa acestei situaţii delicate, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a cerut sistemului judiciar să manifeste „echilibru, înţelepciune şi responsabilitate”. El a avertizat că protestul nu poate afecta cauzele vitale pentru români şi a amintit că jurământul magistraţilor obligă la celeritate atunci când viaţa justiţiabilului este în joc.