Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare. Trei dintre polițiștii care l-au ajutat, Camelia Erdei, Alin Claudiu Zanca și Claudiu-Mihai Rengle, au fost condamnați la închisoare cu executare: cei doi polițiști: trei ani de închisoare, polițista: doi ani de închisoare și opt luni.

Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație de instigare la acces ilegal la sistem informatic. Acuzaţia de instigare la divulgarea de informaţii secrete a fost înlăturată prin prescripție. El a fost condamnat, în schimb, pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic. Instanța de judecată a contopit aceste pedepse cu o condamnare anterioară.

În anul 2024, Victor Micula a fost condamnat definitiv la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. În anul 2019, el a fost acuzat că, în timpul unei curse de maşini pe străzile orașului, a tras pe un pod din Oradea cu o puşcă letală semiautomată, „marca UM Sadu (WUM), de calibrul 7,62×39 mm”, luată de la un amic, Cristian Matei, şi, în decurs de o lună, a cumpărat 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro, prin intermediul unui interpus. Judecătorii au anulat suspendarea în acest caz.

Astfel, prin decizia de miercuri la Tribunalului Bihor, a rezultat o pedeapsă finală de trei ani și o lună de închisoare cu în regim de detenție, plus interzicerea unor drepturi civile pentru doi ani.

Atenție! Decizia instanței de judecată nu este definitivă. Hotărârea poate fi atacată în termen de 10 zile, cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.

Camelia Erdei a fost condamnată la doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și i s-a interzis, timp de doi ani, dreptul de a ocupa funcții în Poliția Română.

Alin Claudiu Zanca a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și i s-a interzis să mai ocupe funcții în Poliția Română timp de doi ani.

Claudiu-Mihai Rengle, pensionar, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, primind aceeași interdicție de a mai ocupa funcții publice timp de doi ani.

Inculpații au fost obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare între 3.000 de lei şi 5.000 de lei fiecare.