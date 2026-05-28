Fosta teroristă RAF Daniela Klette, condamnată la 13 ani de închisoare pentru jafuri armate și alte infracțiuni

Curtea Regională din Verden a pronunțat o sentință de 13 ani de închisoare împotriva fostei teroriste Rote Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette. La anunțarea verdictului, în sala de judecată a izbucnit un scandal: susținătorii acesteia au huiduit și au scandat „Libertate pentru Daniela”, ridicând pumnii în aer. Unii au părăsit sala voluntar, iar alții au fost evacuați de către forțele de ordine.

În vârstă de 67 de ani, inculpata a primit sentința cu calm aparent, manifestându-se vizibil mulțumită de reacția susținătorilor și ridicând și ea un braț cu pumnul strâns.

Instanța a constatat că Daniela Klette, împreună cu presupusii săi complici Burkhard Garweg și Ernst-Volker Staub, ar fi comis între 1999 și 2016 opt jafuri armate asupra transporturilor de valori și supermarketurilor din landurile Saxonia Inferioară și Renania de Nord-Westfalia. Cei trei ar fi furat aproximativ două milioane de euro.

Sentința nu este definitivă, apărătorii declarând că vor face apel chiar în sala de judecată.

Daniela Klette a fost condamnată pentru tâlhărie calificată, încălcări ale legislației privind armele, răpire cu scop de șantaj și alte infracțiuni. Judecătorul a subliniat că aceste fapte au fost comise pentru a finanța viața clandestină a grupului.

Klette a făcut parte din așa-numita a treia generație a grupării teroriste de stânga Rote Armee Fraktion (RAF). Autoritățile au încercat ani de zile să localizeze membrii grupării, iar în final aceasta a fost arestată la sfârșitul anului 2024 într-un apartament din Berlin, fiind de atunci în arest preventiv.

Complicii săi sunt încă dați în urmărire. Judecătorul a afirmat că trecutul terorist al inculpatei nu a avut relevanță pentru judecarea cazului: „Acest aspect nu influențează evaluarea faptelor”.

Daniela Klette nu a recunoscut faptele în pledoaria sa, dar nici nu le-a negat. Instanța s-a bazat pe declarații ale martorilor, probe circumstanțiale și urme ADN. În locuința acesteia au fost găsite obiecte legate de comiterea infracțiunilor, inclusiv schițe ale locurilor jafului, arme folosite, articole de presă, numere de înmatriculare, cagule, peruci și cătușe.

Apărarea a criticat dur sentința, acuzând instanța că a respins eronat numeroase probe și a refuzat clarificarea completă a cazului. Avocatul Lukas Theune a anunțat că vor contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție.

Pe parcursul pronunțării sentinței, Klette a rămas aparent neafectată, scoțându-și pantofii, discutând cu avocatul și privind minute în șir în public, uneori luând notițe, sugerând că nu urmărea cu atenție discursul judecătorului.

În plus, Daniela Klette riscă un nou proces pentru infracțiuni comise în perioada în care a făcut parte din RAF. Deși apartenența sa la gruparea teroristă este prescrisă, Parchetul Federal o acuză de complicitate la trei atentate teroriste între 1990 și 1993. Instanța superioară din Frankfurt va decide dacă și când va avea loc acest proces.