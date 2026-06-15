Laurențiu Valentin Cazan a fost achitat în dosarul 10 august. Prima sentință vine la aproape opt ani de la protestele din Piața Victoriei

Laurențiu Valentin Cazan, fostul comandant al intervenției Jandarmeriei din 10 august 2018, a fost achitat de Tribunalul Militar București în dosarul privind violențele din Piața Victoriei. Instanța a pronunțat luni prima hotărâre pe fond după aproape opt ani de la protestul care a generat sute de plângeri și unul dintre cele mai importante dosare din ultimul deceniu. În același dosar au fost dispuse condamnări pentru mai mulți jandarmi, au fost acordate despăgubiri morale și au fost constatate fapte prescrise. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Laurențiu Valentin Cazan a obținut o soluție de achitare în dosarul 10 august, potrivit hotărârii pronunțate de Tribunalul Militar București după două amânări succesive ale pronunțării.

Instanța a decis achitarea fostului șef al intervenției pentru acuzațiile de abuz în serviciu și fals intelectual. Judecătorii au stabilit că faptele reținute în sarcina sa nu sunt prevăzute de legea penală.

De aceeași soluție a beneficiat și fostul inspector general al Jandarmeriei Române, Ionuț Cătălin Sindile, achitat pentru acuzația de abuz în serviciu. În cazul fostului prim-adjunct al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, instanța a dispus achitarea pentru aceeași infracțiune, reținând că fapta nu există.

Hotărârea cuprinde și numeroase alte soluții de achitare pentru ofițeri și subofițeri trimiși în judecată pentru complicitate la purtare abuzivă sau purtare abuzivă. În funcție de fiecare situație, instanța a reținut că faptele nu există, nu sunt prevăzute de legea penală ori nu au fost săvârșite de inculpați.

Judecătorii au respins, de asemenea, solicitarea de desființare parțială a Raportului de acțiune preliminar nr. 229.115 din 11 august 2018, document aflat în centrul investigației privind intervenția forțelor de ordine.

Deși principalii comandanți ai intervenției au fost achitați, instanța a pronunțat și condamnări pentru mai mulți jandarmi acuzați de purtare abuzivă.

Marian Cristian Bîrsan, George Buzatu și Alin Belecciu au fost condamnați la câte un an de închisoare. În cazul tuturor celor trei, instanța a dispus amânarea aplicării pedepselor și stabilirea unor termene de supraveghere de doi ani.

Marius Daniel Mihai a primit cea mai severă pedeapsă din dosar, de un an și trei luni de închisoare pentru purtare abuzivă. Tribunalul Militar a dispus însă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.

Pe durata termenelor de supraveghere, cei condamnați vor trebui să respecte obligațiile impuse de serviciile de probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

În același timp, instanța a constatat intervenirea prescripției răspunderii penale pentru anumite acuzații de purtare abuzivă care îi vizau pe Laurențiu Cristian Ciobanu, Marian Ion Zăvoianu, Marian Cristian Bîrsan și George Buzatu, dispunând încetarea procesului penal pentru respectivele fapte.

Pe lângă latura penală, Tribunalul Militar s-a pronunțat și asupra unei părți dintre cererile formulate de persoanele care au reclamat că au fost afectate în timpul intervenției din Piața Victoriei.

Valoarea totală a despăgubirilor morale acordate prin hotărârea de fond este de 52.000 de lei.

Nicolae Badea va primi 7.000 de lei de la Laurențiu Cristian Ciobanu, în timp ce Daniel Cristian Mihăiescu a obținut daune morale de 5.000 de lei de la Marian Cristian Bîrsan.

Costel Tocană va primi 25.000 de lei, sumă pe care Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București trebuie să o achite în solidar.

În cazul lui Orlando Alexandru Ștefănescu, instanța a acordat despăgubiri morale de 15.000 de lei, care vor fi plătite în solidar de Marian Cristian Bîrsan și George Buzatu.

Majoritatea acțiunilor civile formulate în dosar au fost respinse ca nefondate sau au rămas nesoluționate în urma soluțiilor de achitare pronunțate de instanță. De asemenea, o parte dintre persoanele vătămate și-au retras sau au renunțat la pretențiile formulate în cadrul procesului.

Dosarul 10 august este legat de evenimentele produse în seara de 10 august 2018, când peste 100.000 de persoane au participat în Piața Victoriei la protestul cunoscut sub numele de Mitingul Diasporei.

Manifestația antiguvernamentală s-a transformat în confruntări violente între protestatari și forțele de ordine. Pentru dispersarea mulțimii au fost folosite gaze lacrimogene și tunuri cu apă, intervenția Jandarmeriei generând controverse care au dominat spațiul public ani la rând.

Ulterior, peste 700 de persoane au depus plângeri la Parchet, susținând că au fost lovite sau afectate de substanțele iritante folosite în timpul intervenției.

Instanța a stabilit că onorariile avocaților desemnați din oficiu vor fi suportate de stat, prin Ministerul Justiției. Totodată, mai mulți inculpați au fost obligați să achite cheltuieli judiciare cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul Militar București nu este definitivă și poate fi contestată prin apel în termen de 10 zile de la comunicare.